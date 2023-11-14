Şehirde yaşayan her yaştan bireye hizmet düsturuyla hareket eden İnegöl Belediyesi, ara tatil döneminde çocuklar için özel bir etkinlik hazırladı. Çocukların tatil sürecini daha verimli geçirmeleri ve keyifli hale getirmek adına Perşembe günü “Çocuk Çömlek Atölyesi” gerçekleştirilecek.

KÜLTÜR BAKANLIĞI ÇÖMLEK USTASI SALİM YAŞAR NEZARETİNDE YAPILACAK

İnegöl'de 16 Kasım Perşembe günü, 5 yaş ve üzeri çocuklara yönelik yapılacak etkinlik, 2 ayrı seans olarak yapılacak. Etkinliğin ilk seansı saat 10.00’da başlayıp 12.00’da bitecek. İkinci seans ise 13.00’da başlayıp 16.00’da son bulacak. Çocuklara yönelik yapılacak etkinlik, Kültür Bakanlığı Çömlek Ustası Salim Yaşar nezaretinde gerçekleştirilecek.

TÜM ÇOCUKLAR DAVETLİ

Belediye Başkanı Alper Taban, yapılacak etkinliğe tüm öğrencileri davet etti. katılmak için kayıt yaptırma şartı bulunmayan Çocuk Çömlek Atölyesinde, çocuklara kendi yaptıkları çömlekler de hediye edilecek.