Trakya Bölgesi'nde yürüttüğü çalışmalarla bölgesel ve yerel kalkınmanın önemli aktörlerinden biri olan Trakya Kalkınma Ajansı, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2025 yılı 'Kalkınma Ajansları Hatıra Ormanı' çalışmaları kapsamında Tekirdağ'da fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi.

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Yukarıkılıçlı Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte 2 bin adet servi fidanı toprakla buluştu. Etkinlikte konuşan Genel Sekreter Mahmut Şahin, gönüllü ağaçlandırma çalışmalarının önemine dikkat çekerek, 'Bugün çok hayırlı bir iş için personelimizle birlikte Yukarıkılıçlı Mahallesi'ndeyiz. Son yıllarda hem dünyada, hem ülkemizde ve hem de Trakya Bölgemizde yaşanan orman yangınlarının sayısı maalesef artmış durumda. Buna bağlı olarak yaşanan kuraklık, yeşil alan miktarının azalması, hava kalitesinin azalması gibi sorunların azalması ve inşallah tamamen ortadan kalkması için biz de bir sorumluluk alarak bu hatıra ormanını ilimize kazandırmak istedik. Bu konuya önem vererek çalışma başlatan T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'mıza, emeği geçen Trakya Kalkınma Ajansı'ndan çalışma arkadaşlarıma ve Tekirdağ Orman Bölge Müdürlüğü personeline çok teşekkür ediyorum. Bugün burada bu etkinliği gerçekleştirebildiğimiz için çok mutlu ve gururluyum' ifadelerini kullandı.

Fidan dikim etkinliği günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Fidan dikimine Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve ajans personeli ile Tekirdağ Orman Bölge Müdürlüğü personeli katıldı.