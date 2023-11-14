Tranko Buskas Nedir?
Tranko Buskas kaygı giderici ve kas gevşetici ilaçtır. Bu ilaç ağız yoluyla alınan bir ilaçtır.
- Ruhsal gerginliğe bağlı gelişen, karın bölgesindeki spazmları yok etmek amacıyla kullanılmaktadır.
- Mide yanması ve mide kramplarında kullanılabilir.
- Safra kesesindeki şişkinlik ve kramplarda kullanılır.
- Asabi etkenlere bağlı mide hastalığında işe yarar.
- Asabi faktörlere bağlı spazmlarda kullanılır.
- Hıçkırık durumunda,
- Şiddetli geçen adetlerde,
- Rahim spazmlarında,
- Kadın üreme organındaki işlevsel bozukluklarda kullanılır.
Tranko buskas, turuncu renkli, kokusuz, yuvarlak, kuru tablet halinde satılmaktadır. 20 veya 40 adet drajeler halinde satılır.
Tranko Buskas Yan Etkileri Nelerdir?
- Ağız kuruluğu yapar.
- Deride kızarıklık ve döküntüye sebep olur.
- Alerjik reaksiyonlar
- Hızlı kalp atışına sebep olmaktadır.
Nadir Görülen Yan Etkiler;
- Nefes alımında güçlük,
- Solunum yollarında daralma,
- İdrar yapmada güçlük,
- Sinir, öfke, huzursuzluk hali,
- İntihar düşüncesi,
- Uyku bozukluğu,
- Anormal kanama,
- Deride morarmalar.