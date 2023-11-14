Tranko Buskas Nedir?

Tranko Buskas kaygı giderici ve kas gevşetici ilaçtır. Bu ilaç ağız yoluyla alınan bir ilaçtır.

Ruhsal gerginliğe bağlı gelişen, karın bölgesindeki spazmları yok etmek amacıyla kullanılmaktadır.

Mide yanması ve mide kramplarında kullanılabilir.

Safra kesesindeki şişkinlik ve kramplarda kullanılır.

Asabi etkenlere bağlı mide hastalığında işe yarar.

Asabi faktörlere bağlı spazmlarda kullanılır.

Hıçkırık durumunda,

Şiddetli geçen adetlerde,

Rahim spazmlarında,

Kadın üreme organındaki işlevsel bozukluklarda kullanılır.

Tranko buskas, turuncu renkli, kokusuz, yuvarlak, kuru tablet halinde satılmaktadır. 20 veya 40 adet drajeler halinde satılır.

Tranko Buskas Yan Etkileri Nelerdir?

Ağız kuruluğu yapar.

Deride kızarıklık ve döküntüye sebep olur.

Alerjik reaksiyonlar

Hızlı kalp atışına sebep olmaktadır.

Nadir Görülen Yan Etkiler;