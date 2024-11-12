Çanakkale Boğazı’ndan geçen 120 metre boyunda, 77 metre genişliğinde, yaklaşık 60 metre yüksekliğindeki ‘Transocean Barents’ Petrol Platformu Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

İspanya’dan Romanya’ya giden 120 metre boyunda, 77 metre genişliğinde, yaklaşık 60 metre yüksekliğindeki ‘Transocean Barents’ Petrol Platformu Çanakkale Boğazı’ndan geçti. Ege Denizi’nden saat 10.00 sıralarında Çanakkale Boğazı’na giriş yapan Petrol Platformu ‘Transocean Barents’ saat 13.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan ‘Dur Yolcu’ yazısı önünden geçen petrol platformu boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu’nu döndükten sonra Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

‘Transocean Barents’ Petrol Platformuna geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait ’Kurtarma-3’, ’Kurtarma-4’, ’Kurtarma-14’, ’Kurtarma-15’, ’Kurtarma-17’, ’Türkeli’ römorkörleri ve ’KIYEM-1’ Tahlisiye botu refakat etti. Çanakkale Boğazı Kuzey’den Güney’e saat 04.30 ile saat 17.30 arası tek yönlü gemi geçişlerine kapatıldı.