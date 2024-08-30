Trendyol’un, ‘Elektronik Günleri’ kampanyası 3-4 Eylül tarihlerinde başlıyor. Ev ve bireysel kullanıma yönelik tüm teknolojik ürünlerin, indirim ve kupon imkanı ile kullanıcılarla buluşacağı duyuruldu.

Teknolojik ürünler hayatı kolaylaştırıyor, sürekli gelişen ve kapsamları genişleyen bu eşyalar, evlerin ve gündelik yaşantının vazgeçilmezleri oluyor. Trendyol, 3-4 Eylül tarihlerinde düzenleyeceği, indirim ve kupon imkanları sunan ‘Elektronik Günleri’ kampanyası ile ev ve bireysel kullanıma yönelik elektronik ürünleri kullanıcılarla buluşturuyor.

Ev ve bireysel kullanıma yönelik teknolojiler geliştikçe, elektronik ürünlerin özellikleri ve hizmet kapasitesi artıyor. Yaşamı kolaylaştıran bu ürünler, pek çok alanda mutlaka olması gereken ihtiyaçlara dönüşüyor. Yapılan açıklamaya göre Trendyol’un, elektronik ürün kategorisine yönelik sunduğu ‘Elektronik Günleri’ kampanyası, akıllı cep telefonları, ev aletleri, televizyon, beyaz eşya, giyilebilir teknoloji ve tüm elektronik ürünleri kapsıyor. Bu kampanya, kullanıcıların hayallerindeki teknolojik ürüne kavuşmalarına olanak tanıyor.