Havaların soğumasıyla birlikte kış mevsimi için hazırlıklar yapılmaya başlandı. Yaşam alanlarını sıcak yapacak ısıtıcılar, yumuşak battaniyeler, sıcak su torbaları, kupalar, termoslar gibi kış aylarında kullanılacak ürünler Trendyol’da satışa sunuldu.

Evde ve kapalı alanlarda geçirilen vaktin arttığı kış ayları, uzun ve hareketli yaz günlerinden sonra özlenilen dinginliği yaşamak için güzel bir fırsat sunuyor. Trendyol, kış mevsimini hem keyifli hale getirecek hem de yaşam alanlarının atmosferini değiştirecek ürünleri satışa sunduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre e-ticaret platformu, ısıtıcı kategorisindeki geniş ürün yelpazesiyle bu arayışta olanlar için ihtiyaçlara cevap veriyor. Fanlı ısıtıcılardan elektrikli sobalara, duvar tipi ve yer ısıtıcılarına kadar farklı güç ve özellikteki birçok ürün e-ticaret platformunda yer alıyor. Farklı renk alternatifleri ve ses efektleriyle görsel bir şölen sunan elektrikli ve bluetoothlu şömineler ise ısınmanın yanı sıra kış dekorasyonuna da renk katıyor.

Polar, triko, yün gibi kumaş alternatifleriyle kış aylarının vazgeçilmezi olan renk renk battaniye çeşitleri de satışa sunulan ürünler aranda yer alıyor. İçecekleri saatlerce sıcak tutacak termoslar, kahve keyfine eşlik edecek kupalar ve kış aylarında kullanılan binlerce ürün de kullanıcılara sunuluyor.