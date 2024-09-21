Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında derbide Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Galatasaray’a 3-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Oosterwolde’nin sol taraftan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Fred’in uygun pozisyonda vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

57. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasta topla buluşan Yunus Akgün’ün içeri çevirdiği topta Osimhen’in kontrol ettikten sonra sert vuruşunda kaleci Livakovic, topu iki hamlede kontrol etti.

59. dakikada Kaan Ayhan’ın kullandığı taç atışı sonrası Torreira ile yaptığı duvar pası sonrası Sara’nın ceza sahası içinde sol ayağıyla yaptığı vuruşta top kalecinin sağından ağlarla buluştu. 3-0

61. dakikada Fred, ceza sahası içinde Abdülkerim’in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi.

63. dakikada penaltıyı kullanmak üzere topun başına geçen Dzeko’nun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-3

78. dakikada Yunus Akgün, Osimhen ile girdiği duvar pası sonrası ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Livakovic, topu oyun alanına geri çevirdi. Pozisyonun devamında Osimhen’in gelişine vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

88. dakikada İrfan Can Kahveci’nin sol taraftan ortasında En Nesyri’nin müsait pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

90+4. dakikada En Nesyri’nin uygun pozisyonda vuruşunda Nelsson, meşin yuvarlağı çizgide yaptığı müdahale ile kornere gönderdi.

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay

Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku (Youssef En Nesyri dk. 67), Jayden Oosterwolde, Fred (Mert Hakan Yandaş dk. 80), İsmail Yüksek (Sofyan Amrabat dk. 46), Dusan Tadic (İrfan Can Kahveci dk. 61), Sebastian Szymanski, Allan Saint-Maximin (Cengiz Ünder dk. 80), Edin Dzeko

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Rodrigo Becao, Oğuz Aydın, Samet Akaydin, Cenk Tosun

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Galatasaray: Fernando Muslera, Kaan Ayhan (Victor Nelsson dk. 86), Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Jakobs, Lucas Torreira (Berkan Kutlu dk. 84), Gabriel Sara (Kerem Demirbay dk. 84), Barış Alper Yılmaz (Elias Jelert dk. 83), Dries Mertens (Roland Sallai dk. 75), Yunus Akgün, Victor Osimhen

Yedekler: Günay Güvenç, Mauro Icardi, Michy Batsuayi, Efe Akman, Metehan Baltacı

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Edin Dzeko (dk. 63 pen.) (Fenerbahçe) Dominik Livakovic (dk. 20 k.k.), Dries Mertens (dk. 28), Gabriel Sara (dk. 59) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Mert Hakan Yandaş, Fred, Youssef En Nesyri (Fenerbahçe) Yunus Akgün, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, İsmail Jakobs (Galatasaray)