Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada fareye çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Bozüyük istikametinden İnegöl'e seyir halinde olan Sürücü Mehmet Ali O. (20) yönetimindeki 16 BFJ 669 plakalı motosiklet, yola çıkan fareye çarpıp devrilerek sürüklendi. Fare telef olurken devrilen motosikletten düşen sürücü ağır yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.