Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Kayserispor’a 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Winck sağ taraftan pasını Ben Ounaes’e aktardı. Bu oyuncunun içeriye çevirdiği pasta kale önünde Aytaç Kara’nın kayarak uzak direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

55. dakikada uzun atılan topa iyi yükselen Cardoso, kafayla pasını sol taraftaki Hasan Ali’ye indirdi. Sol taraftan aldığı topla ceza sahası içine giren Hasan Ali’nin çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-2

59. dakikada sol taraftan Ben Ounaes’e pasında ceza sahası içinden Hajradinovic’in şutunda kaleci Bilal meşin yuvarlağı çeldi.

90+1. dakikada Erdem Çetinkaya hücuma çıkarken Attamah’ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Mehmet Türkmen, ikinci sarı karttan kırmızı kart göstererek Attamah’ı oyundan ihraç etti.

Hakemler: Mehmet Türkmen, Mehmet Emin Tuğral, Uğur Sarı

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck (Espinoza dk. 70), Sadık Çiftpınar, Yasin Özcan, Rodrigues, Sadiku (Cafu dk. 46), Ben Ouanes (Erdem Çetinkaya dk. 80), Hajradinovic, Barak (Aytaç Kara dk. 46), Brekalo, Fall

Yedekler: Ali Emre Yanar, Gökhan Gül, Opoku, Sinan Alkaş, Taylan Utku Aydın, Yunus Atakaya

Teknik Sorumlu: Barış Kanbak

Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Attamah, Carole, Hasan Ali Kaldırım, Bourabia (Ackah dk. 64), Kartal Kayra Yılmaz (Boa Morte dk. 87), Baran Ali Gezek (Karimi dk. 76), Cardoso (Nazon dk. 86), Bahoken (Mane dk. 76)

Yedekler: Onurcan Piri, Mehmet Eray Özbek, Ramazan Civelek, Arif Kocaman, Nurettin Korkmaz

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Goller: Aytaç Kara (dk. 50) (Kasımpaşa), Kartal Kayra Yılmaz (dk. 22 pen.), Hasan Ali Kaldırım (dk. 55) (Kayserispor)

Kırmızı kart: Attamah (dk. 90+1) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Rodrigues, Yasin Özcan (Kasımpaşa), Bahoken, Kolovetsios, Bilal Bayazıt (Kayserispor)