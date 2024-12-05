Trendyol Süper Lig’in 15. haftası yarın oynanacak Trabzonspor-Kasımpaşa karşılaşmasıyla başlayacak. Ligin 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, 7 Aralık Cumartesi günü derbi maçta karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig’de 15. hafta heyecanı yarın, 7 Aralık Cumartesi, 8 Aralık Pazar ve 9 Aralık Pazartesi günü oynanacak mücadelelerle yaşanacak. Ligin 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe cumartesi günü derbi maçta karşı karşıya gelecek. Lider Galatasaray ise pazar günü Sivasspor deplasmanına konuk olacak. Hafta pazartesi günü yapılacak Gaziantep FK - Çaykur Rizespor müsabakasıyla tamamlanacak. Bodrum FK haftayı BAY geçecek.

Süper Lig’de 15. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 Trabzonspor - Kasımpaşa

7 Aralık Cumartesi

13.30 Konyaspor - Antalyaspor

16.00 Göztepe - Adana Demirspor

19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe

8 Aralık Pazar

13.30 Eyüpspor - Samsunspor

16.00 Sivasspor - Galatasaray

16.00 Kayserispor - Alanyaspor

19.00 Başakşehir - Hatayspor

9 Aralık Pazartesi

20.00 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor