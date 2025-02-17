Trendyol 1.Lig’de Kocaelispor’un, 8 Şubat 2025 tarihinde Kocaeli Stadyumu’nda oynadığı Amed Sportif Faaliyetler maçında 17 yaşındaki Efe Kartal Öztay, tribünden düşerek ağır yaralanmıştı. Tribün değiştirmek isterken 13 metreden düştüğü belirtilen Öztay, statta yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Çarpmanın etkisiyle kafasından ağır yaralanan ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan genç taraftar, entübe edildi.

Sağlık durumu iyiye gidiyor

Yaşanan bu üzücü olayın ardından başta Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın olmak üzere milletvekillerinden il müdürlerine, kulüp yönetiminden teknik heyete kadar kentin ileri gelenleri de hastaneye gelerek aileye destek olmuştu. Günler sonra iyi haberlerin alınmaya başladığı Kartepe Nusretiyespor’un genç futbolcusu Efe Kartal Öztay’ın babası Atakan Öztay da İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine oğlunun sağlık durumuyla ilgili son gelişmeleri paylaştı.

Maç günü haberi, oğlunun burnunun kırıldığı için hastaneye götürüldüğü şeklinde alan ve durumunu hastanede öğrenen baba Atakan Öztay, ilk andan itibaren kendilerini hiç yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti, dualarını eksik etmemelerini istedi.

"O gün burnunun kırıldığını söylediler, durumu hastanede öğrendim"

Oğlunun durumunun gün geçtikçe iyiye gittiğini belirten Öztay, "Beni annesi aradı. ‘Maçta sıkıntı olmuş, burnu kırılmış’ dedi. 13 metre yüksekten düştüğünü, entübe edildiğini hastanede öğrendim. Dün gece (pazartesi) saat 01.30 itibarıyla Efe gözünü açmaya başladı. Yanına girdik. Birkaç dakika da olsa gördük. Doktorları da gayet iyi olduğunu, iyiye gittiğini söyledi. MR ve tomografi çektiler. Sonucuna göre de sürecin devamı, kanamanın durup durmadığı belli olacak. Kanamanın şu an stabil durumda olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bizi görünce gülümsüyor. Sesimize gözleriyle tepki veriyor"

Baba Öztay, oğlu Efe Kartal Öztay’ın bilincinin iyi durumda olduğunu da dile getirerek, "Bizi görünce gülümsüyor. Seslendiğimizde gözleriyle tepki veriyor, bakıyor. Elini de hareket ettiriyor. MR ve tomografiden sonra beyninin hangi kısmında ne var, durumuna bakılacak. Birkaç gün önce ayağındaki kırıktan ameliyat etmişlerdi. Elmacık kemiği ve burnunda da kırık var. Onunla ilgili tedavi sürecine de MR ve tomografiden sonra bakacaklar" şeklinde konuştu.

"Sadece duaya ihtiyacımız var"

Herkesten dua beklediklerini sözlerine ekleyen Atakan Öztay, "Valimiz İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın, başhekimimiz, il sağlık müdürümüz, Kocaeli milletvekillerimiz Veysal Tipioğlu, Cemil Yaman, Gökhan Nalbant hocamız çok ilgilendiler. Evimizdeki gibi hissettirdiler. Bizi de hiç bilgisiz bırakmadılar. Hodri Meydan zaten hiç buradan ayrılmıyor. Tribün liderleri; Kerem bey, Miraç bey, kulüpten Mehmet Açık buradan hiç ayrılmıyor. Sağ olsunlar. İsmet Taşdemir hocamız, Recep Durul başkanımız da geldi. Futbolcumuz Oğulcan da aradı, sağ olsun. Sürekli arayıp bilgi alıyorlar" diye konuştu.

"Şampiyonluk kupasını inşallah Efe ile birlikte alırız"

Baba Öztay, sezon sonunda Kocaelispor’un şampiyonluk kupasını oğlu Efe ile kaldırmayı hayal ettiğini söyleyerek, "Hodri Meydan inşallah hep böyle birliktelik içinde olur. En azından Efe için de Efe gibiler için de, kendileri için de, Kocaeli’nin şampiyonluğu için de hep birlikte olurlar. İnşallah Kocaelispor da Süper Lig’e çıkar. Kupayı da inşallah Efe ile birlikte alırız. Ama bu birliktelik Kocaelispor’un birlikteliği, cefakarlığı, desteği takdire şayan. Sağ olsunlar, var olsunlar" dedi.