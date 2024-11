TRT tarafından hayata geçirilen TRT World Citizen “Humanitarian Film Festival” Projesi’nin 2024 yılı kazananları belli oldu. Bu yıl altıncısı hayata geçirilen ve savaş, çatışma, insan hakları, iklim krizi gibi önemli konulara değinen festivalin ödül gecesine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı ve sanatseverler katıldı.

TRT tarafından film yapımcılarına insani meseleleri, kendilerine has bir bakış açısıyla ele almaları için önemli bir platform sağlayan TRT World Citizen “Humanitarian Film Festival”, bu yıl altıncı kez hayata geçirildi. Festivalin ödül töreni Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikle sahiplerini buldu.

Programda konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı festivale ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yaptığı konuşmada festivalin odağında insan ve insana dair meseleler olduğuna dikkat çeken Fahrettin Altun, “Bu festival, insan haklarının korunmasının önemini, sosyal adaleti, barışı, çevre sorunlarının insan hayatına etkisini öne çıkarıyor. Bu festival bize insan hayatının ne denli kıymetli olduğunu hatırlatıyor. Oysa ki insanlık bugün maalesef büyük bir kıyımın odağında yer alıyor” dedi. Orta Doğu’da yaşanan insanlık dramına değinen Altun, İsrail’e yönelik, “Bugün bu kürsüden sesimizin ulaştığı herkese, ismini tarihe ‘katil devlet’ diye yazdıran İsrail’in işlediği affedilemez insanlık suçlarını bir kez daha yüksek sesle haykırıyorum” sözlerini sarf etti.

Saldırılarda yaşamını yitirenlere ilişkin verileri de paylaşan Fahrettin Altun, “Geçtiğimiz yılın, 2023’ün 7 Ekim’inden bu yana güneş tam 393 kez doğdu. O günden bu yana, daha 1 yaşını bile görmemiş kaç bebek öldü biliyor musunuz? Tam 786. Dahası var. Son 393 kara günde toplamda 17 bin 210 çocuk hayatını kaybetti. O günden bu yana, gökten ölüm olup yağan bombaların altında tam 11 bin 742 kadın can verdi. Gazze’de, toplamda 42 bin 885 insan artık nefes almıyor. 35 bin 55 öksüz ve yetim ise anasız babasız bir şekilde ne kadar tutunabilirse o kadar hayata tutunmaya çalışıyor. Dahası var. Aradan geçen 393 günde, tam 183 gazeteci, tam bin 47 sağlık çalışanı, tam 85 sivil savunma görevlisi, görevleri başında katledildi” dedi.

Film festivalinin 6 senedir özellikle insani temelde içeriklere odaklanarak önemli bir sorumluluğu yerine getirmeye çalıştığını kaydeden Altun, “Bunu da dünyanın dört bir yanındaki mazlumları anlamamızı sağlayacak eserler veren siz değerli sanatçıları bir araya getirerek sağlıyor. Tam da bu nedenle, TRT’nin düzenlediği bu festivali çok ama çok kıymetli buluyorum. Zira bu tür etkinlikler bizlere, günlük telaşlarımız arasında dikkatimizden kaçan nice insan hikayesini görme ve anlama imkanı sunuyor. Bir diğer deyişle, bizlere en temelde insan olduğumuzu ve insan olmaktan doğan ahlaki vazifemizi tekrar tekrar hatırlatıyor” ifadelerini kullandı.

TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı ise konuşmasında, “Humanitarian Film Festival, dünya genelinde krizlerden etkilenen insanların hikayelerini paylaşmak ve anlatılarını görünür kılmak için yaşama geçirdiğimiz bir platformdur. Biz bu platformumuz ile küresel insani meselelere dikkat çekiyor, ortak bağlarımızı derinleştiriyor ve dünyada olumlu bir değişime ilham olma niyetimizi ortaya koyuyoruz. Her yıl düzenlediğimiz festivalimizde, kadrajını adalet terazisinin şaştığı konu ve coğrafyalara yönelten sinemacıları ödüllendiriyoruz. Ana akımın dayatmalarla daralttığı çerçeveyi genişletiyor; insanlığın savaş, çatışma, zorunlu göç, açlık, kıtlık, evsizlik gibi gerçek sorunlarını merkezine alan filmleri izleyiciyle buluşturuyoruz. Bugün, bizi burada bir araya getiren bu filmler, insana dair nice hali ve dünyaya dair nice derdi, kameranın ardındaki üretken zihinlerin kendilerine has yöntemleriyle aktarıyor. Bu filmlerde, birçok küresel mesele sinemanın görsel ve işitsel gücüyle ele alınıyor. Bunların zaman ve mekanı aşan etkileri, hafızalarda yer edinecek hikaye, karakter, görüntü ve repliklerle anlatılıyor. İşte bu filmleri bir araya getiren Humanitarian Film Festival vesilesiyle, belki de hiçbir zaman yolumuzun kesişmeyeceği insanlarla tanışma, asla karşılaşmayacağımız dertlerle hemhal olma imkanı buluyoruz” ifadelerine yer verdi.

Etkinliğin sonunda düzenlenen ödül töreninde ise, ilk üçe giren filmlerin ekiplerine ödülleri, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı tarafından takdim edildi.

Dereceye giren eserler ise şu şekilde: Birincilik ödülünü Ekvador’dan “The Strange Case Of The Human Cannonball” filmi ile Roberto Valenci, ikincilik ödülünü Pakistan’dan “Murder Tongue” filmi ile Ali Sohail Jaura, üçüncülük ödülünü ise Japonya’dan “Talk To Me” filmi ile Jimmy Ming Shum kazandı.