New York Belediye Başkanı Eric Adams, Türk yetkililerle ilişkisi ve yasa dışı kampanya bağışları iddiasıyla yargılandığı federal yolsuzluk davasından “önyargılı” olarak beraat etti.

ABD Adalet Bakanlığı, Trump yönetiminin yönlendirmesiyle davanın düşürülmesini talep etti. Talebi kabul eden Yargıç Dale Ho, Adams'ın suçlanmasının siyasi baskı altında karar alma görüntüsü oluşturabileceğini belirterek davanın tamamen kapatıldığını duyurdu.

TÜRKİYE DETAYI

İddianamede Adams’ın, bir Türk hükümet yetkilisiyle bağlantılı lüks seyahatler ve açıklanmayan hediyeler aldığı öne sürülmüş; FDNY yetkililerine baskı yaparak Manhattan’daki Türk Konsolosluğu binasına onay çıkardığı iddia edilmişti. Ayrıca kampanyasında “saman bağışçı” sistemini kullanarak 10 milyon dolarlık kamu fonunu haksız yere elde ettiği öne sürülüyordu.

Adalet Bakanlığı'nın hamlesi, başta savcılar olmak üzere birçok üst düzey yetkilinin istifasına yol açtı. ABD Savcı Vekili Danielle Sassoon, davanın düşürülmesinin politik bir pazarlığın ürünü olduğu izlenimini verdiği gerekçesiyle görevini bıraktı. Adams’ın dört belediye başkan yardımcısı da istifa etti, şehirde siyasi deprem yaşandı.

New York Times’a konuşan kaynaklar, Trump’ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la kurduğu kişisel ilişkilere dikkat çekerek, bu yakın temasın davanın düşürülmesinde “göz ardı edilemeyecek bir faktör” olduğunu savundu.

Aynı kaynaklara göre, Trump’ın Adalet Bakanlığı’na verdiği yönlendirme, Erdoğan’la olan özel bağlarını da yansıtan bir “diplomatik jest” olarak değerlendirildi.

TRUMP-ADAMS İTTİFAKI MI?

Savcılar, Adams’ın suçlamalarla karşı karşıya kalmasının, Trump yönetiminin göçmenlik uygulamalarında Adams’tan destek almasını engellediğini, bu nedenle davanın “önünde engel oluşturduğunu” belirtti. Yargıç Ho’nun kararı sonrası Adams hakkında yeniden yargı süreci başlatılamayacak.