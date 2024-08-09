SUBÜ, TSE tarafından gerçekleştirilen dış tetkik süreçlerini başarıyla tamamlayarak TSE EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Belgesi’ni almaya hak kazandı. Belge, TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin tarafından SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık’a takdim edildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından gerçekleştirilen ve akademik ile idari tüm birimleri kapsayan TSE EN ISO 9001:2015 kalite yönetim standardı belgelendirme sürecindeki dış tetkikleri başarıyla tamamlayarak TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Belgesi’ni almaya hak kazandı. SUBÜ Kalite Koordinatörlüğü organizasyonunda yürütülen ve başarı ile sonuçlanan sürecin ardından belge teslim töreni düzenlendi. Törene TSE’yi temsilen TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, TSE Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Güvenir Kaan Esen, TSE Marmara Bölge Koordinatörü Olcay Temel, TSE Marmara Bölge Koordinatörlüğü Laboratuvarlar Grup Başkanı Dr. Volkan Erginer, TSE bürokratları katıldı. SUBÜ’yü temsilen ise Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fuat Boz, Genel Sekreter Doç. Dr. Gökhan Ergen ve Kalite Koordinatörlüğü çalışanları katıldı. Belge, TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin tarafından SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık’a takdim edildi.

TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Belgesi’ni almalarının SUBÜ’nün kalite odaklı yönetim anlayışını ve uluslararası standartlara olan bağlılığını tescillediğini vurgulayan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Bu belge sadece mevcut kalite politikalarımızın gücünü ortaya koymakla kalmayıp, aynı zamanda hizmetlerimizi ve akademik faaliyetlerimizi sürekli iyileştirme yönündeki kararlılığımızın da bir göstergesi oldu. SUBÜ olarak bu başarıyı kilometre taşlarımızdan birisi olarak görüyoruz. Bu süreci daha ileri taşıyarak sürdürülebilir bir kalite yönetim sistemi için çalışmaya devam edeceğiz. Hedefimiz eğitim ve araştırma alanında mükemmelliği yakalayarak, ulusal ve uluslararası alanda daha güçlü bir yere sahip olmak. Bu doğrultuda tüm paydaşlarımızla sürekli gelişime odaklanacak ve geleceğe emin adımlarla ilerleyeceğiz. Başta Kalite Koordinatörlüğümüz olmak üzere süreçte emekleri geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve belgelendirme süreci için TSE Başkanımız Mahmut Sami Şahin ile ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.