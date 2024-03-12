Karadeniz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası’nın üyeleri, Türkiye’nin en büyük yassı çelik üreticilerinden Erdemir’i ziyaret ederek, üretim süreçleri hakkında bilgi aldı.

Karadeniz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası’nın Sac ve Metal Meslek Grubu üyeleri için Erdemir tesislerine saha gezisi düzenlendi. 28-29 Şubat ile 6-8 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen etkinliğe Karadeniz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası’nın yaklaşık 80 üyesi katıldı.

Karadeniz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası’nın üyeleri, iş güvenliği bilgilendirme sunumunun ardından gerçekleştirilen saha ziyaretinde, ham maddeden nihai ürün aşamasına kadar çelik üretiminin tüm süreçleri, üretilen ürünler ve kullanım alanları hakkında detaylı bilgi alma fırsatı buldu. Program Erdemir’in Göztepe tesislerinde gerçekleştirilen öğle yemeği ile sona ererken, katılımcılar ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.