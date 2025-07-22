Aynı dönemde başvuruların toplam parasal değeri ise yaklaşık 5 milyar TL olarak kaydedildi.

Tüketici hakem heyetleri, tüketiciler ile satıcı veya hizmet sağlayıcılar arasında yaşanan anlaşmazlıklarda yargı dışı bir çözüm mercii olarak önemli rol oynuyor. Bu sistem sayesinde bugüne dek yaklaşık 18 milyon uyuşmazlık, mahkemeye taşınmadan sonuçlandırıldı. 2025 yılı için değeri 149.000 TL’nin altında olan tüketici uyuşmazlıkları, hakem heyetlerine taşınabiliyor.

Başvuruların %71’i e-Devlet üzerinden yapıldı

Tüketici başvurularında dijital platformların etkisi giderek artıyor. Bakanlık verilerine göre, yılın ilk altı ayında yapılan başvuruların %71’i e-Devlet kapısı üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirildi.

Ayıplı ürün ve hizmetler ilk sırada

2025’in ilk yarısında hakem heyetlerine yapılan başvuruların %63’ü ayıplı mal ve hizmet şikâyetlerinden oluştu. Başvuruların %37’si ayıplı mallarla, %26’sı ise ayıplı hizmetlerle ilgiliydi. Ürün bazında en fazla şikâyet alan kategoriler ayakkabı, kıyafet ve tekstil ürünleri oldu. Bu gruptaki başvurular, toplam şikâyetlerin %17’sini oluşturdu.

Diğer dikkat çeken şikâyet konuları arasında GSM abonelikleri (%4,79), kredi kartı aidatları (%4,03), cep telefonları (%3,78), mobilya (%3,66) ve internet abonelikleri (%3,17) yer aldı. E-ticaret işlemlerine yönelik başvuruların oranı ise %4,95 olarak açıklandı.

Perakende ticaret şikâyetlerde ilk sırada

Sektörel dağılıma bakıldığında; en fazla başvuru perakende ticaret sektörüne yönelik yapıldı. Bu alanda 222.089 başvuru ile toplam başvuruların %54,33’ü gerçekleşti. Onu %11,31 ile abonelik hizmetleri ve %9,67 ile finansal hizmetler sektörleri izledi.