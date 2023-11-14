Kılcal Damar Tedavisi

Cilt lekeleri bulunan kişilerde yüzdeki kılcal damarlar leke çevresindeki deriyi kurutarak güneş hassasiyetini artırırlar. Bu neticede kılcal damarlar çatlayabilir ve deriye kan sızıntısı olur bu da kırmızı izlere yol açar. Kılcal damarlar aynı zamanda yüzeysel olan leke hücrelerini derine taşır, lekenin tedavi edilmesini zorlaştırır.

Aynı zamanda minik veya büyük kılcal damarlardan oluşan çilek beni, şarap lekesi beni, hemanjiom gibi benler de yüzde görülebilir. Bu şikayetlerin genelinde kılcal damarların lazerle tedavisi tatbik edilebilir.

Yüzdeki Kılcal Damarlar

Yüzdeki kılcal damarların oluşumuna aşağıdaki etmenler sebep olabilir.

• Hassas cilt yapısına sahip olunması

• Yaşlılıkta deri incelmesi

• Kronik güneş hasarı

• Kollajen kaybı ve kuruluk

• Kronik alkol kullanımı

• Rozase hastalığı

• Metabolik hastalıklar

• Romatizmal hastalıklar

• Genetik sebepler

• Hematolojik bazı hastalıklar

• Östrojen içerikli doğum kontrol hapları

• Kortizon ilaçları alınması

• Kortizonlu kremlerin yüze sıklıkla uygulanması

• Yoğun güneş ışını hasarı

• Estetik burun ameliyatı

Lazer Sistemleri ile Kılcal Damar Tedavisinin Çalışma Prensibi

Lazer cihazları yardımıyla kandaki oksihemoglobin adlı kırmızı renkli madde ısıtılarak tahrip edilir ve böylece zarar gören damarlar da zaman içinde kaybolur. Damar ne kadar genişse etki süresi o kadar uzar.

Nd yag lazer, dye lazer, Pulse lazer vb. lazer sistemleri tedavide kullanılmaktadır. Hangi cihazın kullanılacağı kılcal damarın derinliği, büyüklüğü, yeri ve tipine göre hekim tarafından belirlenir.

Yüzdeki Kılcal Damar Tedavisi Seans Sayısı Ne kadar?

Lazer veya ışık sistemi seçimine göre 3-4 haftada bir, 2 ila 6 seans tedavi için yeterli olacaktır. Bununla beraber tedavi sayısı damarların sayısına, büyüklüğüne, tipine, leke olup olmamasına göre değişebilir. Tedaviyi uygulama süresi 15 ila45 dakika arasında değişiklik gösterebilir.

Kılcal Damar Lazer Tedavisi Sonrası

Kılcal damar lazer tedavisi sonrasında günlük aktiviteleredevam edilebilir. Uygulama yapılan alanlarda ufak morluklar, kabarma ve kızarıklık olabilir ki bunların olması da oldukça doğaldır. Bunlar da birkaç gün içerisinde kaybolur. Yeni geliştirilen lazer sistemlerinde ağrı hissiyatı azdır. Aynı zamanda tedavis öncesi uygulanan anestezik kremler ağrı hissiyatını azaltır. Tedaviden sonra en hassasiyet gösterilmesi gereken nokta güneşten korunmaktır. Güneş koruyucu kremler kullanmak da faydalı olacaktır

Lazerle Yüz Kılcal Damarları Tedavisinin Etkilerinin Gözlenmesi

Tedavi neticeleri genellikle 3. Haftada görülmeye başlanır. Burun kenarındaki kılcal damarlar lazer tarafından kolayca silinse bile kaybolmaları için daha uzun seanslar gerekebilir. 6 ila 12 ayda bir uygulanacak tekrarlanan lazer tedavileriyledaha iyi bir sonuca ulaşılabilir.