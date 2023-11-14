Yeşil Çay Nedir?

Farklı yöntemlerle üretilen bu çay; yeşil, siyah ve oolong olarak 3 ana kategoriye ayrılmaktadır. Yeşil çay fermente edilmemiş, siyah çay tam fermente edilmiş ve oolong çay ise, yarı fermente edilmiş bir özelliktedir. Bu nedenle fermente edilmemiş yeşil çay diğer çay türlerine göre daha sağlıklı bulunmuştur. Dünya’da üretilen ve tüketilen çayın %78’si siyah çay, %20’si yeşil çay ve %2 oranında ise oolong çaydır. Yeşil çay en çok Çin, Japonya, Hindistan ve daha az oranda Kuzey Afrika’da kullanılmaktadır. Yeşil çay, polifenol bileşenleri oksidasyona uğratılmadan Camelia sinensis yapraklarının dehidratasyonundan elde edilmektedir. Bu sebeple, yeşil çay, kateşin grubundan olan polifenollerin yüksek düzeyde konsantrasyonunu içerir. Bu durum antioksidan kapasitesinin yüksek olduğunu ve vücudumuzun toksinlerden arınmasını sağladığının bir göstergesidir.

Yeşil Çayın Faydaları Nelerdir?

Yeşil çaya herhangi bir fermentasyon işlemi uygulanmadığı için, siyah çayın içerdiği uçucu yağ bileşenleri yeşil çayda oluşmaz. Bu nedenle yeşil çayın aromatik özelliği daha azdır. Yeşil ve siyah çayın tüketilmesiyle kateşinlerin artan plazma düzeyi araştırılmış ve yapılan araştırmaya göre yeşil çayın siyah çaya oranla antioksidan plazma düzeyini arttırdığı ve metabolizmayı hızlandırıcı etkisi olduğu saptanmıştır. Yeşil çayın, gastrointestinal sistemde antioksidanları arttırdığı, kanser hücresi oluşumunu baskıladığı ifade edilmiştir. Ayrıca yeşil çayın faydaları diş çürümeleri önlediği, kolestrolü düşürdüğü, gastrointestinal sistemde yağları absorbe ederek, bireyleri kalp hastalıklarından koruduğu açıklanmıştır. Yapılan araştırmaya göre yeşil çayın böbrek koruyucu etkisi de saptanmıştır. Yüksek düzeylerde yeşil çay tüketen yerli Asyalılar arasında prostat kanseri insidansının diğer yörelere göre daha düşük olduğu görülmektedir. Araştırmaların bu koruyucu etkinin çayın içeriğinde yer alan polifenolden kaynaklandığı sonucuna ulaşılmıştır. Bilimsel araştırma sonuçlarına göre, günde 5-7 fincan yeşil taze demlenmiş çayın (yaklaşık 800-1120 mL) günlük alınan sıvı miktarının bir bölümünü oluşturması gerektiği belirtilmekte ve önerilmektedir.

Yeşil Çayın Vücuda Faydasın Maddeler Halinde.

Metabolizmayı hızlandırmaktadır.

Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yarar.

Güçlü bir antioksidandır.

Kansere karşı vücudumuzu korumaktadır.

Vücudumuzdaki kötü kolesterolü düşürür.

Kalp sağlığına iyi gelmektedir.

Kan basıncını düşürür ve dengeler.

Diş çürüklerini önlemektedir.

Diş etimizdeki oluşabilcek hastalıklara karşı koruma sağlamaktadır.

Kilo vermeye yardımcı olur.

Yeşil Çay Nasıl Hazırlanır ?

Bir fincan çay için bir çay kaşığı 5 gram kurutulmuş yeşil çay yaprağı yeterli olacaktır. Öncelikle ocakta suyu kaynatın. Su kaynadıktan sonra ocağı kapatın ve 4-5 dakika kadar bekleyin. Ardından kabarcıklar azaldıktan ve su biraz soğuduktan sonra bardağın üzerine süzgeçle yerleştirdiğiniz yeşil çayın üzerine dökün. 2-3 dakika kadar bekletin,