Bir Taksici aracına aldığı turistle anlaşamayınca önce küfürler savurdu sonra da aracından indirdi. Türk yolculardan ise gidecekleri yere göre farklı fiyatlar isteyen taksici kameralara yansıdı. Olay, Beşiktaş iskelede geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir taksici aracına 4 tane yolcu aldı. Yolcuların hepsini arkaya oturtan taksi sürücüsü, iskeleden bir yabancı turisti de araca bindirdi. Turistin gideceği yer ve fiyat konusunda anlaşmazlık yaşayan taksi sürücüsü, turiste küfürler ettikten sonra araçtan kovdu.

Gece Saatlerinde Taksi Fiyatları Karaborsa

Yabancı turist şaşkınlık içinde araçtan inerken, taksici arkada bulunan Türk yolculardan da gidecekleri yerlere göre fahiş fiyatlar talep etti. Yolcular, taksi sürücüsünün “Bu saatte taksi fiyatları karaborsa. Zaten isteseniz de bu fiyattan aşağıya götürmezler” sözleri üzerine yarı yolda araçtan inmek zorunda kaldı. Taksi sürücüsü ile yolcular arasında yaşananlar, bir yolcunun cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.