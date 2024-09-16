Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) önceki dönem başkanlarından Cengiz Aygün, yürürlükte olan inşaat yasağının 15 Mayıs - 15 Ekim arası olduğuna dikkat çekti ve ana turizm sezonunun Ekim ayı sonuna kadar devam ettiğini söyledi.AjansCANKA / MUĞLA (İGFA) - 28 Eylül’de yapılacak GETOB Genel Kurulunda yeniden Başkan adayı olan Cengiz Aygün, “15 Ekim’de Bölgemizde İnşaat İstemiyoruz.” Başlıklı yaptığı açıklamada; “Üyelerimizin desteği ile seçildiğimiz takdirde, öncelikli hedeflerimiz arasında inşaat yasağı tarihinin yeniden düzenlenmesi yer alacaktır.

Her platformda dile getirdiğimiz gibi, bölgemizde turizm sezonu oldukça kısa. Göreve geldiğimizde, ilk 3 yıl içerisinde turizm sezonunu 9 aya çıkarmayı planlıyoruz. Bu doğrultuda, ilgili tüm bakanlıkları, belediyeleri ve sivil toplum kuruluşlarını bilgilendirerek, gerekli adımları atacağız.

Şuan ki inşaat yasağı 15 Mayıs tarihinde başlamış olup, 15 Ekim’de sona erecektir. Ancak rekabet içinde olduğumuz diğer destinasyonlar; turizm çeşitliliği, konforu ve güvenliği konuşurken, biz hala beton mikserleri, hafriyat kamyonları ve inşaat tonozu tartışıyoruz.

Böylesi bir atmosferde, bölgemize gelen misafirlerin memnuniyetini nasıl sağlayabiliriz? Misafirlerimizin güvenliği önceliğimiz olmalı. Nitekim bu yıl, büyük bir inşaat alanı sebebiyle önemli tesislerimiz misafirlerini ancak Mayıs ayının son günlerinde kabul edebildi. ‘’Yerinde Tanıtım’’ dediğimizde, bölgemizi inşaat kamyonları, beton mikserleri ve vinçlerle mi tanıtacağız?

Bizim yönetim anlayışımızda ‘’ Bana dokunmayan bin yıl yaşasın’’ düşüncesi yok! Bölge Turizminin ve üyelerimizin sorunlarını çözmek ve projelerimizi hayat geçirmek için bu göreve talibiz. Yeni tesislerin yapılmasına karşı değiliz. Amacımız, misafirlerimizin çevresel gürültü ve kirlilik içinde tatil yapmalarını önlemek. Bu sebeple, seçildiğimiz takdirde, bölgemizdeki inşaat yasağını 1 Nisan - 31 Ekim tarihleri arasında olacak şekilde yeniden düzenleyeceğiz.

Bir kez daha altını çizmek istiyorum: 15 Ekim’de bölgemizde inşaat istemiyoruz. Çünkü o tarihte tesislerimizin doluluk oranı %60 seviyesindedir ve misafirlerimizin huzuru, güvenliği her şeyden önce gelmektedir.” dedi.

Kaynak: igf