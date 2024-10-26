Türk Böbrek Vakfı (TBV) tarafından bu yıl ikinci kez gerçekleştirilen Cumhuriyet Tenis Turnuvası yapılan gösteri maçıyla başladı.

Turnuvada çift erkeklerde 15 takım, çift kadınlarda 13 takım, karışık çiftlerde 26 takım yer alıyor. Veteran sporcuların yer aldığı turnuva iki gün sürecek ve kazanan takımlar kupalarını ikinci günün sonunda alacak.

Cumhuriyetin 101. yılı ve turnuvanın önemi hakkında konuşan TBV Başkanı Timur Erk, "İlkini, cumhuriyetin 100. yılını idrak ettiğimizde, geçtiğimiz sene yaptık ve artık gelenekselleştirmek üzere her yıl planlayacağız. Bu turnuva ile aynı zamanda Cumhuriyetimizin 101. yaşını kutluyoruz. Burada genç sporcularımız var, yapacağımız gösteri maçı ile biz yaşlılar gençlere cumhuriyetimizi emanet etmiş olacağız" dedi.

Gösteri maçı sonrası konuşan oyuncu ve spor psikoloğu Eylem Şenkal ise, sporun her yaşta yapılabileceğini vurguladı. Şenkal, "Hem spor psikoloğu hem de eski milli voleybolcu olarak bu gibi özel etkinliklerde yer almak benim için son derece önemli. Cumhuriyetin 101. yılında yapılan tüm başarılı işler umuyorum yeni nesle örnek olur" diye konuştu.

Genç sporcu Fatma Yüksel de, "Burada olduğumuz için çok heyecanlıyız. Cumhuriyetimizi bugüne taşımış insanlarla bir arada olmak çok büyük bir onur. Biz de umarım onların biz gençlere bıraktıklarını devam ettirebiliriz" ifadelerini kullandı.