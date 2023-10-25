Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Ahmet Güleç, bu yıl Suudi Arabistan'a 9 ayda yapılan ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 300 artışla 1,8 milyar doların üzerine çıktığını, ihracat yapan firma sayısında da önemli artış olduğunu bildirdi.

Güleç, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın bulundukları coğrafyada iki önemli aktör olduğuna işaret etti. Güleç, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri "kazan-kazan" ilkesi çerçevesinde maksimum düzeye yükseltmek için çalıştıklarını bildirdi.

Zaman zaman yaşanan sıkıntılara rağmen iki ülke arasındaki bağların giderek güçlendiğini vurgulayan Güleç,

Ülkelerimiz arasında siyasi ilişkilerin gelişmesine paralel olarak ihracatımızda da ciddi bir artış trendi yakaladık. Bu yıl Suudi Arabistan'a 9 aylık ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 300 artışla 1,8 milyar doların üzerine çıktı. Suudi Arabistan'a ihracat yapan firma sayısında da önemli artış var.

2022'nin tamamında 3 bin 560 firmamız Suudi Arabistan'a ihracat yaparken, bu yılın 9 aylık bölümünde sayı 5 bin 600'ü geçti. Ülkelerimiz arasında halen 6 milyar dolar seviyesinde bulunan ticaret hacmini çok daha büyütebileceğimiz bir potansiyel olduğunu biliyorum. Bugünkü toplantıda bir kez daha gördüğümüz gibi iki tarafta da bu potansiyeli harekete geçirme konusunda güçlü bir irade bulunuyor.

ifadesini kullandı.