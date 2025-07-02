Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25’lik bir artış gösterdi. Savunma sanayindeki ihracat, yıllık bazda rekor seviyelere ulaşmış durumda. Haziran 2025’te yapılan ihracat 623 milyon dolar olarak kaydedildi. Bu miktar, 2024 yılının Haziran ayına kıyasla yüzde 10,4’lük bir artışı ifade ediyor. Son 12 ayda toplam ihracat 7,45 milyar dolar seviyesine çıktı ve bu da önceki yıla göre yüzde 23,1 oranında artış anlamına geliyor. Savunma Sanayii Başkanlığı, ihracatçı firma sayısını artırmayı ve ürün gamını yüksek teknolojiye kaydırmayı hedefliyor. Küresel düzeyde uluslararası iş birliklerinin derinleşmesi, Türk savunma sanayiinin görünürlüğünü artırıyor. Büyük ölçekli firmalardan KOBİ’lere kadar uzanan bir ekosistem, sürdürülebilir ihracat, küresel rekabet ve yerli üretim ekseninde yeniden yapılandırılıyor. Savunma Sanayii Başkanlığı Başkanı Haluk Görgün, sektörde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkürlerini iletti ve gelecekte de bu vizyon doğrultusunda ilerlemeye devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi