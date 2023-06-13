Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye-Azerbaycan arasında bir üniversiteyi kurmanın artık geciktiğini aynen yaşadık. Artık bunu başaracağız. Böylece Azeri gençlerimiz Türkiye'ye rahatlıkla gelebilecekleri gibi Türk gençleri de aynı şekilde Azerbaycan'daki üniversitede okuma şansını elde edecekler." dedi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile ortak basın toplantısında konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gençlik Sarayı'nda gerçekleştirdikleri baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, seçimlerde milletin teveccühüyle galip gelmesinin ardından ilk ziyaretlerini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve aynı gün Bakü'ye gerçekleştirmenin kendisini ayrıca mutlu ettiğini söyledi.

https://youtu.be/RXQ0QcP7bcI

Azerbaycan'da kendi evlerinde olduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'in konuşmasında, kabinelerin karşılıklı yaptığı toplantıları gayet güzel bir şekilde özetlediğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hangi alanlarda neler yaptığımızı baş başa yaptığımız görüşmede de etraflıca ele aldıklarını belirterek, "Onu özetledi ve ikili yaptığımız görüşmeden sonra da heyetler arası görüşmenin de özetini gayet güzel bir şekilde sundular. Türkiye ve Azerbaycan iki kardeş ülke. İki devlet, tek millet anlayışıyla bugüne kadar yürüdüğümüz bu yolda, bundan sonra da kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Burada bir tezimiz var. O da şudur. Özellikle bizim törenimize İlham kardeşimin refikalarıyla birlikte bulunmaları dünyaya, ülkemize bir mesajdır. Bundan dolayı da aynı şekilde ben de refikamla birlikte bu ziyareti gerçekleştirmiş bulunuyorum. Bu ziyaretler aramızdaki duyguların ne denli ileri gittiğinin en güzel ifadesidir. Bunları sadece bugünde mi yaptık? Hayır. Başbakanlığımızdan bu yana cumhurbaşkanlığını devraldığımızdan bu yana bunu sürekli yaşadık, yaşıyoruz. Rabb’im ömür verdikçe de yaşamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile Azerbaycanlılara gösterdikleri misafirperverlik dolayısıyla şahsı ve heyeti adına teşekkür etti.