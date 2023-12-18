Marmara Bölgesi'nde, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevrelerinde çok bulutlu ve yağışlı bir gün geçecek. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacağı yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar görüleceği öngörülüyor. Ege Bölgesi'nde, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde yağmurlu bir hava beklenirken yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur etkili olacak. Akdeniz Bölgesi'nde, Isparta ve Kahramanmaraş çevrelerinde sağanak yağışlar görülecek.

Hava Durumları Şu Şekilde!

İç Anadolu Bölgesi'nde, parçalı ve çok bulutlu bir atmosferde, Eskişehir çevreleri ile Ankara ve Sivas'ın kuzey ilçelerinde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Batı Karadeniz Bölgesi'nde, güney ve doğu kesimlerinde yağışlı bir gün geçecek. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak. Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, parçalı ve çok bulutlu bir hava öngörülüyor.

Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağmur, Artvin ve Rize çevrelerinde çok kuvvetli, yükseklerinde yoğun kar bekleniyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nde, parçalı ve çok bulutlu bir atmosferde, batı kesimlerinde yağmur, doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, parçalı ve çok bulutlu bir gün geçirecek. Diyarbakır, Adıyaman, Batman ve Siirt çevrelerinde yağmurlu geçişler Yaşanacak. Bu hava koşullarında özellikle Doğu Karadeniz ve yüksek kesimlerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması önemlidir. Hava sıcaklıklarında genel olarak güney kıyılarında belirgin bir değişiklik beklenmezken, diğer bölgelerde 6 ila 10 derece arasında bir azalma öngörülmektedir. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege kıyıları ve Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir.