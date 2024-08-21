TÜİK'in açıkladığı Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri'nde Temmuz ayında 276 bin 615 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 39,3 arttıANKARA (İGFA) - TÜİK, Temmuz ayına yönelik Motorlu Kara Taşıtlarına ilişkin istatistiki verileri açıkladı

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 46,9'unu motosiklet, yüzde 39,4'ünü otomobil, yüzde 8,5'ini kamyonet, yüzde 2,6'sını traktör, yüzde 1,7'sini kamyon, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,2'sini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 39,3 artarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,1 oranında artış kaydetti.

Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste yüzde 123,7, otobüste yüzde 47,0, özel amaçlı taşıtta yüzde 41,4, motosiklette yüzde 27,9, kamyonda yüzde 23,3, otomobilde yüzde 13,5, kamyonette yüzde 8,3 artarken traktörde yüzde 8,7 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 30 milyon 261 bin 176 oldu.

TEMMUZ AYINDA 957 BİN 920 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Temmuz ayında devri yapılan taşıtların yüzde 64,9'unu otomobil, yüzde 14,7'sini kamyonet, yüzde 13,5'ini motosiklet, yüzde 2,7'sini traktör, yüzde 1,8'ini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 10,4'ü Renault, yüzde 9,3'ü Fiat, yüzde 8,1'i Volkswagen, yüzde 7,2'si Chery, yüzde 6,1'i Citroen, yüzde 6,0'ı Peugeot, yüzde 5,0'ı Hyundai, yüzde 4,8'i Opel, yüzde 4,7'si Toyota, yüzde 4,5'i MG, yüzde 4,1'i Skoda, yüzde 3,6'sı Dacia, yüzde 3,2'si Honda, yüzde 3,0'ı Ford, yüzde 2,4'ü Nissan, yüzde 2,3'ü Mercedes-Benz, yüzde 1,9'u Seat, yüzde 1,6'sı BMW, yüzde 1,6'sı Audi, yüzde 1,4'ü Kia ve yüzde 8,8'i diğer(2) markalardan oluştu.

Ocak-Temmuz döneminde 1 milyon 537 bin 616 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, aynı dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 65,2'si benzin yakıtlı olduğu ve 238 bin 836'sının gri renkli olduğu belirlendi.