Geçtiğimiz aylarda yapılan Terkinler Operasyonu sonrasında İnegöl’de özellikle otomobil alım satımlarında kullanıldığı söylenen çeklerin sahte olduğu iddiası Türkiye gündeminde konuşuluyor. Sözcü TV’de ‘Para Politika’ adlı programda konuşan yorumcular İnegöl’de binlerce sahte çek varmışçasına konuşurken, bugünde Hürriyet gazetesi yazarı Sefer Levent ‘İnegöl’de sahte çek depremi’ başlığıyla paylaştığı köşesinde ilginç iddialar paylaştı.

RESMEN KARALAMA KAMPANYASI

Son günlerde iş insanları arasında “İnegöl kaynaklı piyasada çok sayıda sahte çek var. Aman İnegöllülerden çek kabul etmeyin” söyleminin gittikçe yoğun bir şekilde yayılması İnegöl’ün itibarını altüst ediyor.

İNEGÖL’DE SAHTE ÇEK DEPREMİ

Hürriyet gazetesi yazarı Sefer Levent köşesi…

Hatırlarsanız 2023 yılının ilk yarısında otomotiv sektöründe al-sat furyası yaşanmıştı. Araçlar, neredeyse değerinin iki katına ulaşan rakamlara satılmıştı. Sonrasında hükümet düğmeye basmış ve birtakım önlemler alınmıştı.

İşte bu önlemlerden hemen önce araç alım satım furyasının merkezlerinden biri de İnegöl oldu. İnegöl geliri yüksek bir ilçe. Bu nedenle oldukça iyi bir araç portföyü var.

İnegöl’de ne mi olur o dönemde? Sanayici, esnaf, vatandaş o dönemde araçlarına teklif edilen fiyatlar karşısında adeta şok yaşar. Yapılan teklifler kredi musluklarının kısılması nedeniyle kaynak ihtiyacı olanların ekstra işine gelir. 1 milyon liralık araçlar 2 milyon liraya, 2 milyon liralıklar 3-3.5 milyon liraya kadar teklif alır. Ancak bir şartla. Ödemelerin bir bölümü nakit olacak, kalanı 6 aya kadar uzanan vadelerde çek ile yapılacaktır.

İnegöl’deki yerel medya yayınlarındaki iddialara göre o dönemde sadece çekle yapılan araç satım rakamları İnegöl bölgesinde 1 milyar TL’yi bulur. Çeklerin yazıldığı tarihler genellikle ağustos-aralık aylarını kapsamaktadır.

Vade gelip çattığında gerçek gün gibi ortaya çıkar. Çeklerin çok büyük bir bölümü sahtedir. Araçlarını neredeyse iki katına, ‘uçuk kaçık rakamlara’ sattığını düşünenler aslında gerçek değerlerinin yaklaşık 3’te 1’ini alabilmiştir.

Suç duyuruları arka arkaya yağmaya başlayınca operasyonlar için de düğmeye basılır. Açıklamayı 26 Eylül 2023’te bizzat İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yapar:

“Bursa İl Jandarma Komutanlığımız ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığımızın takibi neticesinde Tefecilik, Yağma, Nitelikli Dolandırıcılık ve İnsan Ticareti suçlarını örgütlü olarak işleyen 35 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Bursa İnegöl merkezli dört ayrı ilde 450 Jandarma personelinin katıldığı operasyonda 35 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda silah, çek, senet, 6 milyar TL değerindeki gayrimenkul ve 31 şirkete el konuldu.”

İTİBARI ZEDELENDİ

Operasyonla ilgili adli süreç devam ediyor. Ancak İnegöl’de sular durulmuş değil. Mobilyanın başkenti olarak kabul edilen, binlerce sanayici ve esnafın her yıl milyonlarca dolarlık ihracat yaptığı İnegöl, sahte çek olaylarının artçı şoklarını yaşıyor.

Son günlerde iş insanları arasında bir söylem de gittikçe yoğun bir biçimde yayılıyor:

“İnegöl kaynaklı piyasada çok sayıda sahte çek var. Aman İnegöllülerden çek kabul etmeyin.”

Sahte çek ağının esnafa hatta sanayicilere kadar uzandığı iddiaları bu mesajlarla birleşince İnegöllülerin topyekun zan altında kalması gibi bir tablo ile karşı karşıyayız. Aslında bu durum işini dürüstçe yapmaya çalışan sanayici ve esnaf için çok büyük haksızlık.

Türkiye 2022 yılında 4.7 milyar dolarlık mobilya ihracatı gerçekleştirdi. Bu yıl 6 milyar doların aşılması bekleniyor. Üretimin çok önemli bir bölümünün İnegöl’de yapıldığını düşünürsek yaşanan son gelişmelerin sadece bölge için değil aslında ülke için de kritik önemde olduğunu varsayabiliriz.

‘BİLGİ KİRLİLİĞİ VAR’

Dün ilçede yaşananları İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ ile konuştum. Uğurdağ söze ortada büyük bir bilgi kirliliği olduğunu aktararak başladı:

“Son 5-6 aydır devletimiz bir gruba operasyon gerçekleştirdi. Bu nedenle ortada bir bilgi kirliliği var. İnegöl büyük bir sanayi şehri. İlçemizde 13 bin 500 sanayici ve esnaf var. 17’inci büyük ihracatçı, 27’nci büyük ekonomiyiz. Aslında çeklerle ilgili sıkıntımız yok.”

Bilgi kirliliği ve dedikoduların bir süredir dolaşımda olduğuna dikkat çeken Uğurdağ devam etti:

“Evet ortada sahte çek gerçeği var. Ancak birkaç kişinin sahte çek düzenlemesi nedeniyle bundan bütün sanayicimiz, esnafımız negatif etkilenmemeli. İş yapanlar tabii ki İnegöl’deki firmaları soruştursunlar. Ama topyekun önyargılı olmasınlar.”

Operasyonlarla sahte çek işini düzenleyenlerin ortadan kaldırıldığını da öne süren Uğurdağ, “İşini seven, sahip çıkan, sattığı ürünün arkasında olan esnafa sahibiz. Bildiğim kadarıyla sahte çeklere zaten el koyuldu. Bunlar kayıtta ve biliniyor. Süreç mahkemede. ‘İnegöl’den gelen çeklerin çoğu sahte’ diye bir algı yanlış” dedi.

‘FİRMALARI İYİ ARAŞTIRIN’

Bu arada Yavuz Uğurdağ’ın yaptığı bir uyarıyı da önemle paylaşmam gerekir.

İnegöl’de 3 bin civarında mobilyacı var. Sahte çek dışında bazı esnaflarla ilgili mal teslimi ya da kalite yönünden şikâyetler olduğuna da dikkat çeken Uğurdağ, şöyle konuştu:

“Tüketiciler de ürün aldıkları firmaları soruştursunlar. Sırf ucuz diye bazı oturmamış firmalara mal sipariş ederlerse sıkıntı yaşanıyor. Bu tüm İnegöl mobilyasına mal ediliyor. ‘İnegöl mobilyası sıkıntılı’ diye bir algı oluşuyor. İnegöl aslında mobilya üretiminin başkenti. Mobilya ihracatının, modasının, tasarımın merkezi... Mobilyada yeni trendleri İnegöl belirler. Her yıl ortalama yüzde 8-10 artış gösterir ihracatımız. Son dönemde negatif algılatılmaya çalışılıyoruz ama biz dünyada pozitif biliniriz.”

Yıllarca binbir emekle oluşturmaya çalıştığımız ‘marka şehir’lerimizi böylesine ucuz olaylarla kaybetmemeliyiz. Umarım bunun için zaman geçirmeden bir strateji oluşturulur.

İnegöl önemli, İnegöllüler kıymetli...

Geçmiş olsun İnegöl...”