Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) kuruluşunun üyesi olan ve merkezi Ankara’da bulunan, Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay, Brezilya ile Türkiye arasında sağlık turizminde işbirliği yapacaklarını söyledi.

Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay ve beraberindeki heyet, Brezilya Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Carlos Martıns Ceglıa’yı makamında ziyaret etti.

Prof. Dr. Aysun Bay, Brezilya Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Carlos Martıns Ceglıa’ya heyetlerini kabullerinden dolayı teşekkür ederek, sağlık turizmi alanında Türkiye ile Güney Amerika ülkeleri arasında iş birliği yapmak istediklerini dile getirdi.

Brezilya Federal Cumhuriyeti’nin önemli bir ülke olduğunu ve Türkiye’nin Güney Amerika’ya açılan kapısı olabileceğini ifade eden Prof. Dr. Bay, “Sağlık turizmi alanında Brezilya iş birliği yapabileceğimiz ülkelerin başında gelmektedir. Türkiye, sağlık turizmi alanında son yıllarda sağlık turizmindeki marka değerini en üst seviyeye yükseltmiştir. Ülkemizde anlaşma yapmış olduğumuz termal otellerle ve hastanelerle Brezilya ile sağlık turizmi alanında iş birliği yapmak istiyoruz. Alternatif tıp alanında özellikle yapmış olduğumuz çalışmalarla ilgili olarak şifalı bitkilerin de tanıtımını yapmak istiyoruz. Alternatif tıp alanında yapmış olduğum çalışmalar sonucunda şahsıma bitkilerin profesörü lakabı verilmiştir. Ayrıca, yaşlı turistlerin bakımı ve rehabilitasyonu amacıyla klinik konukevleri, geriatrik tedavi merkezleri ile ülkemize gelecek yaşlı turistlere hizmet vermeyi düşünüyoruz. Bu amaç Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu, 2024 yılında sağlık turizmine katkı sağlamak amacıyla, Türkiye Cumhuriyetinin de destek ve katkılarıyla, Brezilya Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği işbirliği ile sağlık turizmi alanında on-line ve fiziki olarak iş forumu ve konferansları yapmak istiyoruz. Sağlık sektöründeki Türk şirketleriyle birlikte Brezilya Federal Cumhuriyeti’ne kalabalık bir heyetle ziyaret gerçekleştirecek ve ikili anlaşmalar yapacağız. Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya Federal Cumhuriyeti arasındaki İş birliğinin daha da güçlenmesi gerekir. Sizleri ve değerleri diplomatlarınızı en kısa zamanda ASATUF Genel Merkezi’nde görmekten mutluluk duyacağız.” dedi.

Brezilya Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Carlos Martıns Ceglıa ise Türkiye ile Brezilya arasında pek çok alanda işbirliğinin mevcut olduğunu ifade ederek, “Tarım, gıda, İthalat, ihracat ve sağlık alanı gibi pek çok alanda Türkiye ile iş birliğini geliştirmek ve güçlendirmek isteriz. Bu amaçla Brezilya Federal Cumhuriyeti ile ASATUF arasında sağlık turizmi alanında iş birliği yapmak isteriz. Bu amaçla heyetler arasında ikili görüşmelerin başlamasını isteriz. Alternatif Tıp konusunda da aynı şekilde iş birliğimizi geliştirmek isteriz. Bu amaçla Brezilya Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği olarak en kısa zamanda sizleri ülkemizde misafir etmek isteriz.” ifadelerine yer verdi.