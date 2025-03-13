İş Sanat, yalnızca ülkemizin değil, dünyanın tarihinde de kritik bir yeri olan Çanakkale Zaferi’nin 110. yıldönümünü anlamlı ve kapsamlı bir programla anıyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri dehası ve öngörülü hamlelerinin yön verdiği bu büyük zafer, 18 Mart Salı günü Eminönü’ndeki Türkiye İş Bankası Müzesi’nde gerçekleştirilecek olan "Çanakkale Geçilmez: 110. Yılında Zafer ve Anma" başlıklı programla bir kez daha hatırlanacak.

Tüm gün boyunca ücretsiz olarak düzenlenecek anma programı, çocukların tarih bilincini artırmak amacıyla hazırlanan madalya atölyeleri ile başlayacak. Bu atölyelerde okul grupları Çanakkale ruhunu hissederek kendi anı madalyalarını tasarlama fırsatı bulacak.

Çanakkale türküleri

Programın öne çıkan etkinliklerinden biri, İş Sanat’ın Parlayan Yıldızlar’ından olan genç bağlama sanatçısı Özgün Tuncel ile Nebi Mirza Uğan’ın seslendireceği Çanakkale Türküleri konseri olacak.

Ardından başarılı tiyatro oyuncuları Murat Kapu ve İsmail Sağır, cepheden gönderilen ve tarihe tanıklık eden asker mektuplarını seslendirecekler. Bu dinletide yer alan mektuplar, savaşın insani boyutunu ve cephede birçok zorlukla mücadele eden askerlerin vatan sevgisini hissettirecek.

"Derinlerden Yansımalar" belgeseli ve söyleşi

Anma programında, 18 Mart 1915 sabahı düşman donanmalarının Boğaz’a girme girişimleriyle başlayan ve çıkartma harekâtlarıyla devam eden Çanakkale Deniz Savaşları’nda batmış gemilerin ve denizaltıların hikâyelerinin izlendiği "Derinlerden Yansımalar" başlıklı belgeselin gösterimi gerçekleştirilecek. Gösterimin ardından, yapımcı ve yönetmen Savaş Karakaş ile yapılacak söyleşide, Çanakkale Deniz Savaşları’nın stratejik detayları, Boğaz’da ve Ege açıklarında bulunan batıklar ve bu keşiflerin önemi konuşulacak.

Eminönü’ndeki Türkiye İş Bankası Müzesi’nde düzenlenecek anma programında tüm etkinliklerin ücretsiz olduğu belirtildi. Program ise şöyle:

10.00 -14.00 Okul Gruplarına Madalya Atölyesi

14.30 "Çanakkale Türküleri" Konseri (Nebi Mirza Uğan & Özgün Tuncel)

15.00 "Cephe’den Mektuplar" Dinletisi (Murat Kapu & İsmail Sağır)

16.00 "Derinlerden Yansımalar" Belgesel Gösterimi

17.00 Yapımcı ve Yönetmen Savaş Karakaş ile Sohbet "110 Yılın Ardından Çanakkale Boğazı’nın Derinlikleri"