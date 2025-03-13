75 yaşındaki Ahmet Güneş, yıllarca Ramazan aylarında yaz kış demeden, mahalle sakinlerini sahura kaldırmak için davul çaldı. Yaşlanması ve sağlık sorunları nedeniyle artık davul çalamayacak Güneş'e mahalle muhtarı Mehmet Şimşek tarafından emeklerinden dolayı teşekkür edilerek plaket verildi.

Çitli Mahallesi Muhtarı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, mahalleye yıllarca hizmet eden değerli insanları hayattayken onurlandırmayı amaçladıklarını belirtti. Şimşek yaptığı paylaşımında "Çitli'mizin tarihinde emekleriyle, gayretleriyle, çalışmaları iz bırakan değerli insanlarımıza hayattayken onları onurlandırmak, onları mutlu etmek ve sağlıklarına pozitif anlamda katkı sağlamak adına; muhtarlık yönetimi olarak bundan böyle her ay "Yaşayan Efsanelerimiz" adı altında plaket takdiminde bulunacağız." dedi.

Projenin ilk plaketini alan Ahmet Güneş'in mahalle halkı tarafından büyük takdir gördüğü belirtildi. Muhtar Şimşek ayrıca, mahalleye emek veren tüm büyüklerine uzun ömür, vefat edenlere de rahmet dileyerek, "Rabbim hepinizden razı olsun" ifadelerini kullandı.