Ziraat Türkiye Kupası’nda 2023-2024 sezonunun maç tarihleri ve kulüplerin turlara göre katılım durumları belli oldu. TFF’den yapılan açıklamaya göre organizasyon, 17 Eylül’de ön eleme turu maçlarıyla başlayacak ve 29 Şubat’ta çeyrek final müsabakalarıyla devam edecek. Türkiye Kupası’nda yarı final ve final tarihleri ise daha sonra açıklanacak.

Ziraat Türkiye Kupası’nda 2023-2024 sezonunun tarihleri ve kulüplerin turlara göre katılım durumları belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye Kupası’nda ön eleme turu 17 Eylül 2023’te, 1. eleme turu 26-27-28 Eylül 2023’te, 2. eleme turu 11-12-13 Ekim 2023’te, 3. eleme turu 31 Ekim-1-2 Kasım 2023’te, 4. eleme turu 5-6-7 Aralık 2023’te, 5. eleme turu 9-10-11 Ocak 2024’te, son 16 turu 6-7-8 Şubat 2024’te, çeyrek final müsabakaları ise 27-28-29 Şubat 2024’te oynanacak. Turnuvada yarı final 1. ve 2. maçlarının tarihleri ile final karşılaşmasının tarihi ise daha sonra ilan edilecek.

Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor ise Türkiye Kupası’na 9, 10 ve 11 Ocak tarihlerinde oynanacak 5. eleme turundan başlayacak.