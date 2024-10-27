Bursa'dan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin İzmir'de düzenlenen 42. Olağan Meclis Toplantısı'na birliği temsil eden meclis üyeleri ile birlikte katıldı.İZMİR (İGFA) -Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğinin 42. Olağan Meclis Toplantısı, üye belediyelerden temsilcilerin katılımıyla İzmir’de gerçekleştirildi.

Önemli açıklamaların yapıldığı toplantıda, iklim değişikliği ve gıda güvenliğinin kentlerin en önemli sorunları haline geldiğine vurgu yapıldı.

Dünya ve Türkiye nüfusunun hızla yaşlandığına, bu konuda da mutlaka önemli çalışmalar yapılması gerektiğine dikkat çekilen toplantıda, küresel ısınma nedeniyle sıcaklıkların her geçen yıl daha da arttığı ve dünyadaki yaşamın bu sıcaklık artışı ile devam edebilmesinin mümkün olmadığı ifade edildi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin 42. Olağan Meclis Toplantısı’na, Belediye Meclis Üyeleri Necati Gezer ve Hikmet Şevik ile birlikte katıldı. Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ve Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir de toplantıda yer aldı. Başkan Aydın, “Kentlerimizin daha yaşanabilir ve hayata geçirilen insan odaklı çalışmaların sürdürülebilir olması adına “Şehirlere Sağlıklı Dokunuş” başlığında düzenlenen buluşmaya ev sahipliği yapan Birlik Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Toplantıda 20 ilçe belediyesinin daha birliğe üye olması oy birliğiyle kabul edildi. Son katılımlarla birlikte Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin üye sayısı 151'e yükseldi.