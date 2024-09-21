Son yıllarda yenilikçi sağlık hizmetleri ve dünya standartlarındaki tıbbi uygulamalar ile Türkiye, sağlık turizminin gözde ülkelerinden biri haline geldi.BURSA (İGFA) - Türkiye, sağlık alanında önemli ilerlemeler kaydederek uluslararası düzeyde dikkatleri üzerine çekiyor. Sağlık altyapısının güçlendirilmesi, yenilikçi sağlık hizmetleri ve dünya standartlarındaki tıbbi uygulamalar, Türkiye’yi sağlık turizmi açısından cazip bir merkez haline getirdi.

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI

Türkiye, sağlık sistemini modernize etmek için büyük yatırımlar gerçekleştirmiştir. 2003 yılında başlatılan Sağlıkta Dönüşüm Programı, sağlık hizmetlerinin erişilebilirliğini artırmış, sağlık tesislerinin kalitesini yükseltmiştir. Özellikle şehir hastaneleri projesi, modern sağlık hizmetlerini bir arada sunarak hastaların ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmaktadır.

2024 itibarıyla Türkiye, sağlık altyapısında 36 şehir hastanesi ile Avrupa'nın en büyük sağlık komplekslerine sahip ülkelerinden biri olmuştur. Bu hastaneler, ileri teknolojilerle donatılmış olup, çok çeşitli branşlarda hizmet vermektedir.

TÜRKİYE’DE SAĞLIK TURİZMİ

Türkiye, sağlık turizmi alanında da dünya genelinde dikkat çekici bir yükseliş göstermiştir. Yılın çeşitli dönemlerinde yurt dışından gelen hastalar, özellikle estetik cerrahi, diş tedavileri ve organ nakli gibi alanlarda Türkiye'yi tercih etmektedir. 2022 verilerine göre, Türkiye'ye gelen sağlık turizmi hastalarının sayısı 1,5 milyona ulaşmıştır. Sağlık turizmi, ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlamaktadır.

“TÜRKİYE, ULUSLARARASI ARENADA ÖNEMLİ BİR AKTÖR HALİNE GELMİŞTİR “

Sağlık politikaları ve yönetimi alanındaki uzmanlar Türkiye'deki sağlık alanındaki gelişmeleri şöyle değerlendiriyor:

“Türkiye, sağlık alanında sunduğu modern tesisler ve kalifiye sağlık profesyonelleri ile global ölçekte kendini göstermektedir. Özellikle şehir hastaneleri, hasta bakım kalitesini artırmış ve sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmıştır. Bunun yanı sıra, sağlık turizmi stratejileri ile Türkiye, uluslararası arenada önemli bir aktör haline gelmiştir. Ancak, bu başarıların sürdürülebilir olması için sağlık sisteminin sürekli yenilenmesi ve vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminde eşitliğin sağlanması büyük önem taşımaktadır.”