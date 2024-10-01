Başiskele’de inşa edilen Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi, meydanı ve yeni yapılan kaykay pisti ile gençlerin yeni buluşma noktası oldu.

Başiskele Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından alana estetik ve modern tarzda fitness alanları, çocuk oyun parkları, kaykay pisti, 600 metre uzunluğunda yaya yolu ve 8’i engelli bireyler için ayrılan 130 araçlık otopark yapıldı. Belediye ekipleri, gençlerin de büyük rağbet gösterdiği kaykay pistinin ikincisini Yeşilyurt Mahallesi’ne kazandırdı. Başiskele Sahili’ne yapılan kaykay pistinin ardından gençlerin tehlikesiz ve güven içinde kaykay yapma keyfini yaşamasını hedefleyen Büyükşehir, Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi meydanına tek kulvarlı 4 rampadan oluşan kaykay park yaparak gençlerin hizmetine sundu.