Yıl boyunca internet kullanıcılarının ilgi gösterdiği popüler başlıklar arasında birçok sürpriz isim ve olay yer aldı.
Türkiye’nin 2024 arama trendleri, “aramalar”, “isimler”, “kaybettiklerimiz”, “diziler”, “tarifler”, “şarkı sözleri” ve “oyuncular” başlıkları altında toplandı.
NARİN, TÜRKİYE MAÇI...
2024 yılında Türkiye’de yılın arama trendlerine "Euro 2024", "Narin", "Türkiye Maçı", "Osimhen" ve "Olimpiyatlar" damga vurdu.
Türkiye’de 2024 yılı Google arama trendleri şöyle sıralandı:
Euro 2024
Narin
Türkiye Maçı
Osimhen
Olimpiyatlar
Maymun Çiçeği
Seçim Sonuçları
İstanbul İftar Saati
Merih Demiral
Tusaş
Kaynak: Ensonhaber