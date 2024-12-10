Yıl boyunca internet kullanıcılarının ilgi gösterdiği popüler başlıklar arasında birçok sürpriz isim ve olay yer aldı.

Türkiye’nin 2024 arama trendleri, “aramalar”, “isimler”, “kaybettiklerimiz”, “diziler”, “tarifler”, “şarkı sözleri” ve “oyuncular” başlıkları altında toplandı.

NARİN, TÜRKİYE MAÇI...

2024 yılında Türkiye’de yılın arama trendlerine "Euro 2024", "Narin", "Türkiye Maçı", "Osimhen" ve "Olimpiyatlar" damga vurdu.

Türkiye’de 2024 yılı Google arama trendleri şöyle sıralandı:

Euro 2024

Narin

Türkiye Maçı

Osimhen

Olimpiyatlar

Maymun Çiçeği

Seçim Sonuçları

İstanbul İftar Saati

Merih Demiral

Tusaş

Kaynak: Ensonhaber