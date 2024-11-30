3 Aralık Dünya Engelliler Günü, engelli bireylerin haklarına ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine dikkat çekiyor. Ancak Türkiye'de, bakım sistemindeki eksiklikler ve denetimsizlik, engelli bireylerin onurlu bir yaşam sürmesini zorlaştırıyor.İSTANBUL (İGFA) - Birleşmiş Milletler tarafından her yıl kutlanan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, engelli bireylerin haklarına dikkat çekmek ve onların yaşam standartlarını iyileştirmek için bir fırsat sunuyor. Ancak Türkiye'de, özellikle bakım sistemindeki eksiklikler ve ihmaller, engelli bireylerin insan onuruna yakışır bir yaşam sürmelerini zorlaştırıyor. Sahim-SEN Başkanı Özlem Akarken ve Sahim-SEN Engelliler Komisyon Başkanı Ayşe Sarı, bakım kurumlarındaki kötü muameleler ve denetim eksikliklerinin, engelli bireylerin haklarına erişimini engellediğini belirterek, acilen yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler, engellilerin topluma kazandırılması ve insan haklarının tam ve eşit ölçüde sağlanması amacıyla 1992 yılında aldığı bir kararla, 3 Aralık gününü 'Uluslararası Engelliler Günü' olarak ilan etti. Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Komitesi’nin bu yıl belirlediği “Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Engelli Kişilerin Liderliğini Güçlendirmek” teması kapsamında, engelli bireylerin karar alma süreçlerine katılımının artırılması ve toplumun her alanında aktif rol oynamalarının sağlanması hedefleniyor. Ancak Türkiye'de bu hedefler, bakım kurumlarında yaşanan ihmaller ve yetersizlikler nedeniyle bir hayli uzak görünüyor.

'Uluslararası Engelliler Günü' öncesinde değerlendirmede bulunan Sağlık Hizmetleri Sendikası (Sahim-Sen) Başkanı Özlem Akarken, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’ni 15 yıl önce imzalamasına rağmen, sözleşme taahhütlerinin tam anlamıyla yerine getirilmediğini belirtti. Akarken, “Ülkemizde engelli bireylerin yaşam koşullarını iyileştirmek için çok sayıda eylem planı, vizyon belgesi ve strateji hazırlanmış durumda. Ancak, bu belgeler ne yazık ki uygulamada karşılık bulmuyor. Özellikle bakım kurumlarındaki ihlaller, sistemin eksikliklerini açıkça ortaya koyuyor” dedi.