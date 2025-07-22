Dünyanın en büyük müzik şirketlerinden biri olan Universal Music Group (UMG), ABD’de ikincil halka arz planları kapsamında New York Borsası’na gizli başvuruda bulunduğunu duyurdu. Hisseleri halihazırda Amsterdam Borsası’nda işlem gören şirket, böylece ABD sermaye piyasalarında da yer almak istiyor.

Şirket, başvurunun içeriğine dair henüz kamuoyuna ayrıntılı bilgi vermezken, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) gizli şekilde yaptığı başvuruyla halka arz sürecini resmi olarak başlatmış oldu. Ancak, UMG’nin ABD’de ne kadar hisse satacağı ya da bu işlemden ne kadarlık bir gelir beklediği şimdilik açıklanmadı.

Yaklaşık 49,65 milyar Euro

Öte yandan, Londra Menkul Kıymetler Borsası Grubu’nun (LSEG) verilerine göre Universal Music'in piyasa değeri, Pazartesi günü Amsterdam Borsası’nda seans kapanışı itibarıyla yaklaşık 49,65 milyar Euro’ya (yaklaşık 54 milyar dolar) ulaştı.

Uzmanlara göre, Universal Music’in bu hamlesi, ABD sermaye piyasalarındaki hareketliliği fırsata çevirmeyi amaçlayan bir stratejinin parçası. Analistler, şirketin bu adımla hem daha geniş bir yatırımcı profiline ulaşmayı hem de Amerikan müzik pazarındaki güçlü yerini daha da sağlamlaştırmayı hedeflediğini ifade ediyor.

Dünyaca ünlü sanatçıların haklarını elinde bulunduruyor

Universal Music; Taylor Swift, Drake, Billie Eilish ve The Beatles gibi dünyaca ünlü sanatçıların haklarını elinde bulunduruyor. Halka arz sürecinin tamamlanmasının ardından şirketin ABD'deki finansal ve stratejik hareket alanının genişlemesi bekleniyor. Şirket Türkiye'de ise Universal Music Turkey ismiyle faaliyet gösteriyor. En son Sezen Aksu'nun şarkı haklarını 18 milyon dolara satın almıştı.