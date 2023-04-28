Kastamonu’da yapılan Okullar Arası Gençler Türkiye Şampiyonası yarışmasında Bursa’yı temsil eden Özel Altınnesil Fen Lisesi ile Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi derecelerle döndü. Türkiye şampiyonu Özel Altınnesil Fen Lisesi olurken, Türkiye 2.si ve 3’ncüsü Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi oldu.

25 Nisan 2023 tarihinde Kastamonu’da yapılan Okullar Arası Gençler Türkiye Şampiyonası yarışmasında Bursa’yı temsil eden İnegöllü üç takım derecelerle döndü. Genç Kız A kategorisinde Özel Altınnesil Fen Lisesi Şampiyon olurken, Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi Genç Erkekler B Takımı Türkiye 2.si, Genç Erkek A takımı ise Türkiye 3.sü oldu. Ferdi sıralamada Azra Coşkun 2., Aleyna Minden 3., Gürhan Horasanlı 3. ve Hamza Turna 4. Olmuştur.

Yapılan açıklamada, “Gençlerimizin ulusal arenada başarılı sonuçlar almasında büyük katkıları olan İnegöl Belediye Başkanımız Alper Taban’a Başkan Yardımcımız Rıdvan Kocaağa’ya, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ali Doğru’ya, Altınnesil Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Halil Şekerci’ye ve okul idarecilerine, Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Cavit Yakşi’ye teşekkür ederiz” denildi.

FAHRETTİN ENİŞ