Suriye'de 53 yıllık Esed rejiminin yıkılmasının ardından, Türkiye de 12 yıl önce kapattığı Şam büyükelçiliğini yeniden aktifleştiriyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Köroğlu, Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Büyükelçi Köroğlu'na bu yeni görevini resmi olarak bildirdi.

Suriye'nin başkenti Şam'da, diplomatik misyonların yoğunlukta olduğu Ravda Meydanı yakınlarındaki Türk Büyükelçiliği, rejimin barışçıl göstericilere karşı şiddet uyguladığı dönemde bir süre faaliyetlerini sürdürmüştü. Ancak 26 Mart 2012 tarihinde, büyükelçilik günlük operasyonlarını durdurma kararı alarak Türkiye'ye dönüş yapmıştı.

O dönemde büyükelçilik personeli ve aileleri de bu karar doğrultusunda ülkeye dönmüştü. Buna karşın, Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğu faaliyetlerine devam etmişti.