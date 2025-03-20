Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sosyal Hizmet Topluluğu tarafından düzenlenen programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Emre Balcı konuşmacı olarak katıldı. Konferansta; Türkiye’de aile yapısı, gelecek beklentileri ve hedefler ele alındı. Uzman yardımcısı Emre Balcı, Türkiye’nin aile politikalarını tanıttı ve bu politikaların temel amaçlarını anlatarak iş ve aile hayatı dengesi, doğum sonrası izin süreçleri ve çalışan ebeveynlere yönelik düzenlemeler hakkında bilgi verdi.

Programda Türkiye’nin doğurganlık oranlarına dair veriler paylaşılarak, dünya sıralamasındaki yeri değerlendirildi. Güney Kore örneği üzerinden nüfus politikalarına dair karşılaştırmalar yapılan etkinliğin sonunda Balcı, öğrencilerin sorularını da yanıtladı.