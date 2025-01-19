Hem Gaziantep’te hem de Türkiye’nin diğer şehirlerinde kilitli kalan para kasalarını kolaylıkla açabilen Yetkin, mesleğini 50 yıldır severek yapıyor. Şahinbey ilçesinde kendi iş yerini kuran ve burada anahtarcılık ve çilingirlik hizmetleri sunan Ali Yetkin, kaybolan ya da unutulan anahtarlarla rızkını kazanıyor. Ev, iş yeri ve araç kapılarını açmanın yanı sıra, gelişmiş tekniklerle kilitli para kasalarını da açan usta, antika anahtarlardan son teknoloji anahtarlara kadar her türlü kilit ve anahtar işini ustalıkla yapıyor. Yetkin, her işini özenle ve büyük bir beceriyle gerçekleştiriyor.

"Türkiye’de açılmayacak kilitler imal ettim"

Çocukluğundan bu yana tamirat işlerine ilgi duyduğunu söyleyen Yetkin, “Ben başarılı bir öğrenciydim ama maddi imkanlar nedeniyle okuyamadım. Ailem de beni mesleğe yerleştirdi. 12 yaşında mesleğe başladım, 14 yaşında iken kalfa oldum. Askere gidip geldikten sonra ustalık dönemim devam etti. Kendimi geliştirmek için gece gündüz çalıştım. Meslekte sürekli kendimi geliştirdim. İmkansızlıklardan dolayı makine üretimi yapamadım. Ancak kendi imkanlarım nispetinde her gün yeni bir şey geliştirdim. Türkiye’de açılmayacak kilitler imal ettim. Kasa kilitleri yaptım. Ürettiğim kilitleri birçok kente sattım. Açılmayan kilitleri imal ettim. Ürünlerim el emeği göz nurudur” dedi.

"Hem çilingirim hem de anahtar ustasıyım"

Mesleğini çok sevdiğini belirten Yetkin, “Ben işime aşığım. 62 yaşındayım ama halen kendimi geliştirmek için çabalıyorum. Kendimi geliştirmek zorundayım. Benim diğer ustalardan farkım hem çilingirim hem de anahtar ustasıyım. Kasa kilitçisi ev anahtarı yapamaz. Ev anahtarcısı da kasa anahtarı yapamaz. Ben her ikisini de yapabiliyorum. Çünkü ben işimi çok seviyorum. Zaten işini sevmezsen başarılı olamazsın” ifadelerini kullandı.

"Benim için açılmayacak kasa ya da kapı yoktur"

Her türlü para kasasını, kasaya zarar vermeden kendi imkanları yaptığı sistem sayesinde açabildiğini belirten Yetkin, “Para kasalarını kasalara zarar vermeden açabilmek için kendi yaptığım aparatlarım var. Onları kullanarak para kasalarını açabiliyorum. Benim için açılmayacak kasa yoktur. İşini seversen başarılı olursun, sevmezsen başarı olamazsın. Benim yaptığım kilitler patlamaz. Ben açılmayacak kilitler imal ediyorum. Benim diğer ustalardan farkım da budur. Anahtarcılık ayrı çilingircilik ayrıdır. İkisini birbirine karıştırmamak lazım. Anahtarcı, anahtar yapana denir. Çilingir ise kapı açana denir. Ben hem anahtarcıyım hem de çilingirim. Ben son nesilim. Benden sonra mesleğimi devam ettirecek yok. Bu özellikleri taşıyan başka kimse yok” şeklinde konuştu.

"Anahtarını unutan veya kaybedenlerin sayesinde rızkımızı kazanıyoruz"

Kilitli kasaları açmanın yanı sıra kilitli kalan iş yeri, ev ve arabaları da açtığını belirten Yetkin, “Kilitli kasa çok az oluyor. Ama evlerde insanlık hali anahtar unutulabiliyor. Kimi anahtarını evde unutuyor ya da kaybediyor. Kimi arabasının anahtarını arabada unutuyor, arabası kilitli kalıyor. Biz de anahtarını unutan veya kaybedenlerin sayesinde rızkımızı kazanıyoruz. Müşteri, ‘anahtarım kaybettim’ diyor. Ben de espri mahiyetinde ’iyi olmuş’ diyorum. Müşteri de espri yaptığım bildiği için ‘neden usta?’ diye soruyor. Ben de, ‘sen anahtarını kaybetmesen ben ekmek paramı nasıl kazanacağım’ diyorum. Müşteri kasasının, evinin ve arabasının anahtarını unutmazsa veya kaybetmese eve nasıl ekmek götüreceğim? Bu kazan nasıl kaynayacak? Elbette insanımızın anahtarını kaybetmesine üzülüyorum ama işim gereği de seviniyorum” diye konuştu.