Akın Tekstil, konkordato talebiyle mahkemeye başvurduğunu ve 18 Mart 2025 tarihinden itibaren üç ay süreyle geçici mühlet kararı alındığını kamuoyuna duyurdu.

Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, bu süreç boyunca normal faaliyetlerine devam edeceğini ve mevcut borçlarının yeniden yapılandırılması amacıyla başta bankalar olmak üzere tüm alacaklılarıyla müzakereler yürüteceğini belirtti.

Akın Tekstil'in açıklamasına göre, azınlık pay sahiplerinin şirket aleyhine açtığı davalar neticesinde, şirketin finansman kaynaklarına erişimi zorlaşarak bankalar nezdindeki imajı zarar gördü ve işletme sermayesine erişim imkânsız hale geldi.

Konkordato komiserleri görevlendirildi

Açıklamada, alacaklılar tarafından başlatılacak haciz işlemlerinin önüne geçmek, üretim faaliyetlerinin devamını sağlamak, şirket özvarlıklarını korumak ve borsadaki küçük yatırımcıların hak kaybını önlemek için konkordato talepli başvuru yapıldığı belirtilerek şöyle denildi:

"Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 18.03.2025 tarihinde bu tarihten itibaren üç ay geçici mühlet verilmiş, geçici konkordato komiserleri görevlendirilmiş ve tedbir kararlarına hükmedilmiştir" denildi.

Hisseleri çakıldı

Şirket, mahkemeye sunduğu raporda, borçlarını makul vadelere yayarak ödemeyi ve bu süreci sorunsuz bir şekilde atlatmayı amaçladığını ifade etti. Akın Tekstil hisseleri, saat 16:32'de yüzde 9,97 değer kaybederek taban fiyat olan 137,3 liraya geriledi.