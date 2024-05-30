İstanbul’u fethederek bir çağ kapatıp, yeni bir çağ açan Fatih Sultan Mehmed’in annesi Hüma Hatun’dan, Cem Sultan ve Kanuni Sultan Süleyman’ın oğlu şehzade Mustafa’ya kadar 12 türbe bulunan Muradiye Külliyesi, Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerle doldu taştı.



İstanbul Fethinin 571. yıldönümünde külliyeye yoğun ilgi olduğunu belirten Muradiye Camii İmam Hatibi Lütfi Taşci, ziyaretçilere gönüllü rehberlik yaptı. Ziyaretçiler, Muradiye Külliyesine olan hayranlıklarını sözlü ifadelerinin yanı sıra, sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarıylada ortayakoydu.