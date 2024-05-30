Kırklareli’ne bağlı Pehlivanköy ilçesinde, meyvecilik yapılan bahçelerdeki ağaçlara feromon tuzaklar asıldı.

Pehlivanköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından, meyvecilik yapılan tarım arazilerinde meyve ağaçlarına feromon tuzak asımı yapıldı.

Konu hakkında Pehlivanköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde yapılan açıklamada, “İlçemizde potansiyel meyvecilik yapılan alanlarda elma iç kurdu (cydia pomonella)ve asmalarda zararlı olan ’salkım güvesi’ için feromon tuzakları asılmıştır" denildi.