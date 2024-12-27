Google'ın 2024'ün en önemli trendlerini paylaştığı sonuçlara göre Türkiye'de yılın en çok aranan tarifi Dubai çikolatası oldu. BBC News'in haberine göre, Dubai çikolatasının, antep fıstığı ezmesi ve künefe dolgulu sütlü çikolata tarifi Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) butik bir çikolata mağazasına ait.

TikTok'ta yemek fenomeni Maria Vehera'nın incelemesinin ardından İngilizce içerikler arasında viral hale geldi.

100 milyondan fazla izlenen videonun ardından TikTok'ta #dubaichocolate (dubaiçikolatası) etiketli on binlerce gönderi yapıldı.

Kısa sürede dünya çapında yayıldı. Kullanıcılar Instagram dahil farklı sosyal medya platformlarında kendi ev yapımı tarifleriyle Dubai çikolatası trendine yanıt vermeye devam ediyorlar.