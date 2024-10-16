Bu yıl beklentilerin üzerinde rekolte elde edilen meşhur Gazelli kestanesi üreticileri mutlu etti.

Uzun yıllardır kestanelerde görülen hastalık nedeniyle düşük verim alan köylülerin yüzü 2024'de güldü.



Orman ve Tarım Bakanlığının hastalığa karşı verdiği mücadele ve mevsimsel yağışlarlarında etkisiyle İnegöl'e bağlı Gazelli Köyü ile bölgede ki köylerde kestane bolluğu yaşandı.

Tat ve cins olarak en çok tercih edilen Gazelli kırsal mahallesinde kestane hasadı zorlu arazi şartlarında başladı.



70 ton civarında ki kestaneleri toplamak için köylüler; yer yer 30 metreyi bulan ağaçlara tırmanıyor.

Yağan yağmurlara bile aldırış etmeden köylüler, 10 ekimde başlayan ve 25 ekim tarihine kadar süren hasat ile gelen siparişlere yetişmeye çalışıyor.



EN İYİSİ BİZDE

Kestane yetiştiricilerinden Fatih Yavuk, Gazelli kestanesinin ününün artık tüm Türkiye'ye yayıldığını söyleyerek, " İddia ediyoruz iyi kestane Gazelli'de yetişiyor. Siparişlere yetişemez hale geldik. Buda bizi ziyadesiyle mutlu ediyor" diye konuştu.

Kestane toplamanın zor olduğunu söyleyen üretici Fatih Yavuk, "Kestaneler her yıl sonbahar mevsiminde toplanıyor. Yani yağışların en bol olduğu dönemde. Köyümüz Uludağ eteklerinde oldukça rakımı yüksek bir yerde. Bu mevsimde hem yağmurlar hemde soğuklar eksik olmuyor. Arazilerimiz hep yamaçlarda. Ağaçlara tırmanmak zorundayız. Sopalarla kestaneleri yere düşürüyoruz. Yaş ve kaygan ağaçlarda bu mücadeleyi vermek zor. Tehlikeyi göze almadan hasat yapmanız imkansız." dedi.

KESTANE FİYATLARI BELLİ OLDU

Fatih Yavuk bu yıl kestanelerin bol olması nedeniyle fiyatların 2023 yılıyla aynı olduğunu söyleyerek, "Bu yıl herkes kestane kebap yiyecek. Kestane fiyatları sevenlerini üzmeyecek.Bir yılda hemen hemen her ürüne 2-3 kat zam gelmesine rağmen kestane fiyatları artmadı. 3 numara kestanelerin kilogram fiyatları 40-60 TL arasında , 2 numara kestane fiyatlarının kilogramı 90-120 TL arasında , 1 numara duble kestanelerin kilogramı ise 120-150 TL arasında satışa sunuluyor. Bal tadında ki kestanelerimizi tattırmak için herkesi İnegöl'e bağlı kırsal Gazelli Mahallesine bekliyoruz" diye konuştu.