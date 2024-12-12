İSTANBUL (İGFA) - 10-12 Aralık 2024 tarihlerinde Abu Dabi’de düzenlenen etkinlikte, Türkiye’nin gece müzeciliği dikkat çekti.

SICPA Türkiye CEO’su Sami Çebi, etkinlikte yaptığı konuşmada, firma olarak Efes ve Hierapolis Örenyeri’nde hayata geçirdikleri aydınlatma uygulamalarıyla dünyaya örnek olan Türkiye Gece Müzeciliği’nin detaylarını paylaştı.

Heritage Middle East’te, SICPA Türkiye olarak turizm sektöründe gerçekleştirdikleri uygulamalar ve turizmin geleceğine dair projeleri hakkında paylaşımlarda bulunan Sami Çebi, Türkiye’de ilk defa Efes Örenyeri’nde ardından da Hierapolis Antik Kenti’nde hayata geçirilen gece müzeciliği uygulamasının, yerli ve yabancı ziyaretçilerden büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Dünyanın dört bir tarafından gelen turizm profesyonellerinin ilgiyle takip ettiği sunumunda Çebi; aydınlatmasını gerçekleştirdikleri Hierapolis ve Efes Örenyeri’nde, 2024 Nisan – Eylül döneminde geceleri toplam 360 binden fazla ziyaretçiyi ağırladıklarını belirterek, “Bu sayede hem bu iki önemli kültür ve tarih mirasımızı çok daha fazla ziyaretçi gezdi, hem de ülkemizin turizm ekonomisine katma değer sağlanmış oldu” dedi.