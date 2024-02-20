Sosyal medyada büyük yankı uyandıran haber Manisa’dan geldi. Seçimlere kendi adayları ile katılan HÜDA-PAR, çok konuşulacak bir kararla Şehzadeler İlçesi Belediye Başkan adaylığına Zeliha Polat’ı aday gösterdi.

Türkiye'nin ilk çarşaflı Belediye Başkan Adayı olarak tarihe geçen HÜDA-PAR'ın Manisa Şehzadeler İlçe Belediye Başkan Adayı Zeliha Polat'ın seçim afişi ise kısa sürede sosyal medya da viral oldu.

Kararı olumlu ve olumsuz bulan on binlerce kişi sosyal medya sayfalarından çarşaflı kadın aday hakkında yorumlar yapmaya başladı.

Seçim afişinde “Huzurlu ve güvenli şehirler bizimle olur” sloganı kullanılırken, afiş resminde sadece adayın gözlerinin görünmesi farklı yorumlar yapılmasına neden oldu.