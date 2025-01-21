Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile birlikte Türk Ulusal Zeka Ölçeği Tanıtım Toplantısı’nı düzenledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bakanlık olarak yerli ve millî nitelikte hazırlanan Türk Ulusal Zekâ Ölçeği'nin Türkiye’nin sağlam bir ekonomiye sahip olmasında, uluslararası arenada güçlü bir diplomasi yürütmesinde ve küresel rekabet gücünde etki oluşturacak “Türkiye Yüzyılı”na katkı sağlayacak önemli gelişmelerinden biri olacağını ifade etti.

Türk Ulusal Zekâ Ölçeği'nin Türkiye Yüzyılı hedeflerini belirleyen ilkelere uygun biçimde geliştirilmiş bir projenin ürünü olmasının yanında, Türkiye'nin eğitim ve psikolojik değerlendirme alanında attığı önemli bir adım olduğunu söyleyen Bakan Tekin, projenin tüm paydaşlarına, titizlikle çalışmaları yürüten yöneticileri, uzmanları ve öğretmenlerine teşekkür etti.

Toplantıda Proje yürütücüsü Prof. Dr. Sirel Karakaş ise, TUZÖ’nün 13 geniş zeka alanı ve 37 zeka alt alanını kapsayan bir test olduğunu açıkladı. Karakaş, ölçeğin özgün olduğunu ve Türkiye'nin sosyal ve kültürel yapısına uygun olarak hazırlandığını vurgulayarak, “Artık Türkiye, zeka testi konusunda dışa bağımlı olmaktan kurtulmuştur. Ülkemiz, zeka testi üreticisi konumuna gelmiştir. Bu, Türkiye’yi bu alanda önemli bir aktör haline getirecektir” dedi.