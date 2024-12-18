Türkiye’nin satın alma görüşmelerini sürdürdüğü, Avrupa yapımı çok amaçlı 4.5 nesil çift motorlu Eurofighter Typhoon savaş uçaklarından ikisi, Ankara’daki Mürted Hava Meydan Komutanlığı’na iniş yaptı.

EUROFIGHTER'LAR YAKINDAN İNCELENECEK

Katar’da düzenlenen Ferocious Falcon V Tatbikatı’na katılmak üzere hareket eden İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait uçaklara, iniş sırasında iki F-16 savaş uçağı eşlik etti. Milli Savunma Bakanlığı yetkililerinin uçaklar üzerinde detaylı incelemelerde bulunması planlanıyor.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, geçtiğimiz hafta sonu medya temsilcileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, Eurofighter görüşmelerinin olumlu bir seyir izlediğini belirterek şu açıklamayı yapmıştı:

Katar’daki tatbikatta görev alan Birleşik Krallık’a ait iki Eurofighter, 18 Aralık’ta Ankara’ya gelecek. Bu sayede uçakları yakından görme fırsatımız olacak.